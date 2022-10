Marketing Club Hamburg e.V.

Die Mitglieder des Marketing Club Hamburg wählen neuen Beirat

Am 7. Oktober hat der Marketing Club Hamburg seine jährliche Mitgliederversammlung durchgeführt - dieses Jahr im Audimax der University of Europe for Applied Sciences am Campus Hamburg.

Neben einem Resümee der zurückliegenden Amtsperiode und einer kurzen Reflektion der wichtigen Entwicklungen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer turnusgemäß auch einen neuen Beirat gewählt. "Auch wenn die Hamburger Vertretung des Deutschen Marketing Verbandes relativ gut durch die Corona-Zeit gekommen ist - wir freuen uns darauf, mit einem neuen Beirat auch die physischen Veranstaltungen wieder vollständig zu beleben und mit einem weiterhin hoch attraktivem Programm unsere Clubfreundinnen und -freunde zu begeistern", so der amtierende Präsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle auf der Mitgliederversammlung. "Und mit der Wahl des neuen Beirats, mit einer spannenden Mischung unterschiedlicher Unternehmen, Branchen und Agenturen, verschiedener Marketing-Herkünfte und Alterszielgruppen, wird es uns gelingen, die Bedeutung unseren Club im Großraum Hamburg noch attraktiver werden zu lassen".

Der Marketing Club Hamburg versteht sich als Berufs- und Interessensverband für Führungskräfte und Experten im Marketing, die über regelmäßige Veranstaltungen und einem attraktiven Programm die neuesten Entwicklungen reflektiert und seinen Mitgliedern über überzeugende Praxisbeispiele erfolgreichen Marketings wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der eigenen Arbeit liefert.

Zusammensetzung des Beirats 2022 - 2024

Rena Bargsten, mix Gesellschaft für Marketing- und Kommunikationswelten mbH

Peter Brawand, häppy GmbH

Andreas Frank, Marketinglotsen

Sören Hagge, Robin Consulting

Heiko Holzgräber, Quirin Privatbank AG

Dennis Larrabe, Robin Consulting

Frank Laurinat, Rechtsanwalt und Notarvertreter

Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Merkle Consulting & University of Applied Sciences Europe GmbH

Achim Peltz, AP Brand Consulting

Lars Prigge, hempfprigge Agentur für wahre Kommunikation GmbH

Jessica Schnack, BSN Medical GmbH

Christian Schönheit, Sherpa Design GmbH

Prof. Dr. Gabriele Schuster, IU Internationale Hochschule GmbH

Daniel Schröder, Stongermarketing

Marietta Kappler-Kossack, Norka GmbH

Thorsten Rudeck, Roman Klis Brand Design GmbH

Über den Marketing Club Hamburg e.V.:

Unsere über 500 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. Als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.

