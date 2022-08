Marketing Club Hamburg e.V.

Bewerbungsphase für StartUps für den 5. MarkenSlam des Marketing Club Hamburg gestartet

Hamburg (ots)

24 Bewerber Start-Ups, 5 innovative und eindrucksvolle Businessideen im Finale und mit ForestGum ein würdiger Gewinner, der es kurz danach auch in "Die Höhle der Löwen" schaffte - das war die tolle Bilanz des letzten MarkenSlams im Jahre 2019. Nach nunmehr 2-jähriger Pause schreibt der MCHH die Erfolgsgeschichte des MarkenSlams zur Förderung junger Marketing- und Businesskonzepte weiter fort.

Am 27. Oktober findet der 5. MarkenSlam des Marketing Club Hamburg im Mindspace am Rödingsmarkt 9, Hamburg statt. Zusammen mit dem langjährigen Kooperationspartner WallDecaux sucht der MCHH auch 2022 wieder die beste neue Gründungs- und Businessidee. Mehrere Start-ups treten LIVE in einem Kurz- Pitch gegeneinander an und das Publikum entscheidet über die überzeugendste

Idee und Präsentation.

Der Gewinner darf sich über eine kostenlose Kampagne im hohen fünfstelligen Wert auf dem DigitalCityNet in Hamburg freuen. Auf digitalen Screens, bereitgestellt von WallDecaux, wird das von der Markenagentur Häppy professionell erstellte Motiv zum Einsatz kommen. Außerdem darf sich das Sieger-Start-up über eine Nachberichterstattung und Vorstellung in der Fachzeitschrift absatzwirtschaft freuen.

Alle Finalisten erhalten eine kostenlose einjährige Unternehmensmitgliedschaft im Marketing Club Hamburg, dem Marketing-Netzwerk Nr. 1 im Norden.

Bis zum 27.09.2022 können sich alle Start-Ups für diesen Branchenaward bewerben und ihre aussagekräftige Kurzvorstellung der eigenen Gründungs- und Marketingidee als PDF-Dokument an die Geschäftsstelle ( service@marketingclubhh.org) des MCHH senden.

Mitmachen können alle Start-ups und neue Unternehmen aus dem Bundesgebiet, die nach dem 01.01.2019 gegründet wurden, bereits erste Umsatzerfolge feiern konnten und kein Spin-Off / Gesellschaft einer bereits bekannten Marke oder eines etablierten Unternehmens sind.

Weitere Informationen zur Kandidatur zum 5. MarkenSlam gibt es im Newsportal unserer Homepage.

Über Marketing Club Hamburg e.V.:

Unsere über 500 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. Als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.

