KREATIVZEIT FESTIVAL: Am 3. und 4. September trifft sich die DIY-Szene beim Festival für Kreativität, DIY, Interior und Garten in der Halle Tor 2 in Köln zu Workshops, Vorträgen, Talks und Live-Musik

Hamburg/Münster/Köln (ots)

Erstmals laden HYGGE und die Agentur PRACHTSTERN, Initiatoren des "Garden & Home Blog Award", zum KREATIVZEIT FESTIVAL ein. Am 3. und 4. September dreht sich in der Halle Tor 2 in Köln alles um DIY-Inspiration, Spaß und kreatives Schaffen. Ob Blumen-DIY, Holzarbeiten, Dekorieren oder Streichen - die Teilnehmenden können ihrer Kreativität bei Workshops freien Lauf lassen. Bei spannenden Vorträgen und Talks mit Expert:innen und Redakteur:innen von FLOW und HYGGE geht es unter anderem um Kreativität, Nachhaltigkeit, DIY und Inspiration. In entspannter Atmosphäre bei Live-Musik treffen die Besucher:innen des Festivals auf die Content Creator der DIY-Szene, lernen Gleichgesinnte kennen und können sich untereinander austauschen. Mit dabei ist u.a. die Jury des "Garden & Home Blog Award": Holly Becker von decor8, Igor Josifovic-Kemper von Urban Jungle Bloggers, Jelena Weber alias Jelena-DIY und Chefredakteurin HYGGE, FLOW, LIVING AT HOME und LANDLUST, Sinja Schütte. Außerdem besuchen die bekannten DIY-Blogger wie Aneta von Anetas Leben, Christel von Pomponetti oder Alexander von Alexander Paar das Festival. Eine FLOW-Kreativecke zum spontanen Basteln und ein Yoga-Angebot mit Yoga Easy runden das Festivalprogramm ab.

Pro Festivaltag können zwei Workshops der Wahl unter fachkundiger Anleitung von DIY-Expert:innen wie Eva Brenner, Peter Rasch, Easy Alex und vielen mehr besucht werden. Dafür bieten die Festivalpartner ein vielfältiges Workshop-Angebot: Von Makramee, Blumenkranzbinden und Naturkosmetik über Vasen-, Holz- und Farb-DIY bis hin zu Papier-Collagen, Textil- und Netztaschen-Gestaltung, Food-Trends und nachhaltigen Garten-Tipps ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Workshops im Überblick:

"Blumenkranzbinden" mit Floraldesignerin und Foto-Stylistin Jutta Nowak sowie Lina Nikelowski von "1000 gute Gründe für Blumen & Pflanzen"

"Summer-Rolls zubereiten" mit Philipp Gakstatter und Lisa Krause von "1000 gute Gründe für Obst & Gemüse"

"Pizzabrett aus Holz selber bauen" mit DIY-Creator Easy Alex Alex Falk und BOSCH Home & Garden

"Pflanzenpflege: Naturkosmetik selber machen" mit COMPO-Gartenexperte Werner Peitzmann und Grüne-Kosmetik-Pädagogin Katrin Maiwald

"DIY-Netztasche aus Paracord kreieren" mit Stefanie Lautenschläger und Simone Schneider von Decorize Party- und Homestyling

"Book for Paper Lovers Papier-Collagen" mit den FLOW-Redakteurinnen Carlina Aring und Carla Ravens

"Nachhaltigen Gartenkalender selbst gestalten" mit GARDENA-Experte und Gartenprofi Peter Rasch und Gartenfräulein-Bloggerin Silvia Appel

"Geschirrtücher im Terrazzo-Look bedrucken" mit den HYGGE-Redakteurinnen Nora Backhaus und Patricia Zippel

"Eigenes Kunstwerk in 3D-Optik gestalten" mit SCHÖNER WOHNEN-Farbe und Farbtechniker André Kleinherne, Malermeister Sebastian Kaiser sowie Interieur-Designerin Eva Brenner

"Kreatives Vasen-DIY mit der Sugru-Upcycling-Technik" mit Raoul Schrage und Wencke Langer von tesa

"Kissenhüllen selbst gestalten" mit Sina Büscher, Luisa Büscher und Ilka Köcklar von textilwerk

"Praktische Holzkiste für Zuhause zimmern" mit toom und Kawentsmann-Tischler Max Bayer-Eynck

"Makramee-Wimpelkette und -Windlicht" mit DIY-Expertin Josephine Kirsch und dem TOPP-Verlag

"Farben sprühen" mit Innenarchitektin Eva Brenner, Romina Bubeck und Steffen Schneider von WAGNER

"Vivarium und Aquarium gestalten" mit Lars Hohnhorst und Corinna Kirchner von OASE

Verleihung des KREATIVZEIT FESTIVAL AWARD "Community-Liebling"

Der diesjährige "Garden & Home Blog Award" findet am 2. und 3. September im Rahmen des Festivals statt. Die nominierten Living-, Garten- und DIY-Creator:innen nehmen daher gemeinsam mit den Besucher:innen am Workshop-Programm teil. Erstmals wird am Festival-Samstag der KREATIVZEIT FESTIVAL AWARD "Community-Liebling" verliehen. Noch bis zum 18. August können Interessierte für ihre favorisierten Content-Creator:innen unter kreativzeit.info/kreativzeit-festival-community-liebling abstimmen. Zur Wahl stehen insgesamt 34 Kandidat:innen, darunter u.a. Aneta von @anetas_leben, Christel von @pomponetti und Alexander von @alexanderpaar.

Weitere Informationen zu den Workshops gibt es unter: kreativzeit.info/kreativzeit-festival-workshops

Tickets für das KREATIVZEIT FESTIVAL gibt es pro Festivaltag für 79 Euro, zu bestellen unter kreativzeit.info/festival. Im Ticketpreis enthalten ist die Teilnahme an zwei Workshops nach Wahl, Vorträgen und Talks sowie eine prallgefüllte Goodiebag.

Die Markenpartner des KREATIVZEIT FESTIVALs sind 1000 gute Gründe, BOSCH Home & Garden, COMPO, FLOW, Gardena, SCHÖNER WOHNEN-Farbe, tesa, textilwerk, TOPP, toom, OASE und WAGNER.

