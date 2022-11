Mit Sepp Maier versteigert die José Carreras Leukämie-Stiftung den einzigartigen Fußball der deutschen Fußball-WM-Legenden / Ab heute auf United Charity und am 7. Dezember in der José Carreras Gala

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Sepp Maier ist eine Fußball-Legende. Als Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung versteigert der Weltmeister, der auch alle anderen Titel im Fußball gewonnen hat, ab heute einen einzigartigen Fußball mit den Original-Unterschriften der größten deutschen Fußball-Legenden - ein Unikat, das in über zwei Jahrzehnten entstanden ist.

Alles begann vor dreißig Jahren, als der LKW-Fahrer und passionierte Fußballer Gerd Holzhauer seine an Krebs erkrankte Mutter im Krankenhaus besuchte. "Sie hat mich mit den Worten getröstet, dass sie den Krebs schon in den Griff bekommen werde und dass es weitaus schlimmere Fälle gäbe", erinnert sich der heute 71-Jährige. Die Mutter zeigte daraufhin ihrem Sohn die Kinderkrebsstation, die damals für die allermeisten jungen Leukämie-Patienten die Endstation war.

"Ich hatte dann spontan beschlossen, mich für den Kampf gegen Leukämie zu engagieren", erzählt Holzhauer. Den Auftakt bildete ein Benefiz-Fußballturnier, das in diesem Januar bereits zum 30. Mal stattfindet. "Vor zwanzig Jahren hat mir dann ein Unternehmer die Nachbildung des WM-Fußballs von 1954 geschenkt. Ich hatte dann die Idee, die deutschen Weltmeister von 1954, 1974, 1990 und 2014 unterschreiben zu lassen, um den Ball für den guten Zweck zu versteigern", so der Bremer.

Bei einem Aufenthalt in Bad Füssing traf er zufällig Horst Eckel, einen der wenigen damals noch lebenden Fußball-Weltmeister von 1954, der sofort unterschrieb. Es folgten Autogramme von vielen Legenden der 1974er Weltmeister-Elf. "Da ich in meiner aktiven Zeit selbst Torwart war und in der Bremen-Auswahl gespielt habe, hat es mich besonders gefreut, Sepp Maier zu treffen", so Holzhauer.

Bei der Preisverleihung "Helden des Alltags" saß dann Thomas Helmer, Europameister von 1996, mit am Tisch von Gerd Holzhauer. "Er hat spontan zugesagt, mich zu unterstützen und mit seinen Verbindungen ein Jahr lang weitere Unterschriften zu sammeln. Ohne Thomas Helmer hätte ich das nicht geschafft."

Im Laufe der Zeit wurde die Liste immer länger. Heute ist der Ball ein einzigartiges Unikat deutscher Fußball-Geschichte. Unterschrieben haben:

Weltmeister 1954: Horst Eckel, Hans Schäfer.

Weltmeister 1974: Wolfgang Overath, Günter Netzer, Franz Beckenbauer, Rainer Bonhof, Gerd Müller, Paul Breitner, Jupp Heynckes, Horst-Dieter Höttges und Sepp Maier.

Weltmeister 1990: Thomas Häßler, Karl-Heinz Riedle, Guido Buchwald, Günter Hermann, Raimond Aumann, Hans Pflügler, Olaf Thon, Thomas Berthold, Rudi Völler, Lothar Matthäus.

Weltmeister 2014: Manuel Neuer, Roman Weidenfeller, Kevin Großkreutz, Mats Hummels, Thomas Müller, Jérôme Boateng, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Erik Durm, Christoph Kramer.

Zusätzlich haben auch noch Uwe Seeler (WM-Finalist 1966) und Matthias Steiner (Olympiasieger im Gewichtheben 2010) unterschrieben.

Ab heute können Gebote für diesen Ball der Legenden auf der Versteigerungsplattform United Charity (siehe Details unten) abgegeben werden. Höhepunkt ist dann die 28. José Carreras Gala am 7. Dezember, wenn der Ball dem Fernsehpublikum präsentiert wird. "Zum ersten, zum zweiten, zum dritten" heißt es am Sonntag, 11. Dezember, wenn die Versteigerung ihren Schlusspunkt erreicht.

"Dieser Ball ist der Höhepunkt meines bisherigen Engagements. Ich hoffe auf möglichst viel Geld für die José Carreras Leukämie-Stiftung, damit der Kampf gegen den Blutkrebs weiter vorangetrieben wird", sagt Gerd Holzhauer, der mit seinen Mitstreitern in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits über 290.000 Euro an Spenden gesammelt hat.

"Es ist immer wieder wunderschön zu erleben, mit welchem Engagement und mit welchen Ideen sich unsere Unterstützerinnen und Unterstützer für die José Carreras Leukämie-Stiftung einsetzen. Jeder Euro hilft, Leid zu lindern und Leben zu retten", erklärt Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung und fügt an: "Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert seit fast drei Jahrzehnten die wissenschaftliche Forschung. Dank des medizinischen Fortschritts konnte zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche von einer Leukämieerkrankung geheilt werden, deutlich gesteigert werden. Das schreckliche Erlebnis, das Herr Holzhauer damals beim Besuch einer Kinderkrebsstation hatte, ist Gott sei Dank Vergangenheit."

Um weitere Spenden für den Kampf gegen Leukämie sowie gegen andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen zu sammeln, lädt Weltstar und Stifter José Carreras jedes Jahr seine internationalen und nationalen Künstlerfreunde zur José Carreras Gala ein. In diesem Jahr findet Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala am Mittwoch, 7. Dezember, in Leipzig statt und wird live ab 20.15 Uhr vom MDR übertragen.

Als Künstler für die 28. José Carreras Gala zugesagt haben Chris de Burgh, Weltklasse-Geiger und Stiftungs-Botschafter David Garrett und die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione sowie die deutschen Stars Pur, Max Raabe, Sasha, Kerstin Ott sowie Max Giesinger und Michael Schulte. An der Seite von Gastgeber und Stifter José Carreras werden wieder Mareile Höppner, die ebenfalls Stiftungs-Botschafterin ist, und Sven Lorig durch den Abend führen.

Weitere Stars, die José Carreras in der 28. José Carreras Gala unterstützen, werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Neben den Auftritten auf der Bühne nehmen alle Künstlerinnen und Künstler sowie weitere Prominente in der Sendung am Spendentelefon Platz, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Zwar wird es nach derzeitigem Stand auch in diesem Jahr nicht möglich sein, Tickets für die Gala im freien Verkauf anzubieten, aber der MDR überträgt die komplette Gala am Mittwoch, 7. Dezember, ab 20.15 Uhr live.

Außerdem läuft der Gala-Countdown weiter. Bis zur 28. José Carreras Gala stehen wöchentlich neue und besondere Charity-Aktionen wie diese Auktion im Fokus, bei denen Spenden gesammelt sowie Wünsche von Patienten und Patientinnen erfüllt werden. Über diesen großen Charity-Countdown wird nicht nur auf der Webseite der José Carreras Leukämie-Stiftung und den Social-Media-Kanälen berichtet, sondern auch im Fernsehen, Radio und in den Zeitungen. Eingebunden sind auch alle Unterstützer der José Carreras Leukämie-Stiftung.

Videobotschaft von Sepp Maier: https://ots.de/olQaIF

Auktion: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/WM-Fussball-1954

Ende der Auktion: Sonntag, den 11. Dezember, 2022 um 17 Uhr

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.400 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell