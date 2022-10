Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

28. José Carreras Gala: Erste Star-Zusagen schenken Leukämie-Patienten Hoffnung

Und wieder schreibt José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte. Der Weltstar lädt am Mittwoch, 7. Dezember, zur 28. José Carreras Gala nach Leipzig ein, der MDR überträgt live ab 20.15 Uhr. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie sowie gegen andere lebensbedrohliche Blut- und Knochenmarkserkrankungen. In Deutschlands emotionalster Spendengala wird der Weltstar dabei auch in diesem Jahr von seinen internationalen und nationalen Künstlerfreunden unterstützt.

Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Über 235 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch mehr als 1.400 Projekte verwirklichen und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien ermöglichen. Jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.

Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Wir sind sehr glücklich, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche internationale und nationale Stars mit unserem Stifter José Carreras für den guten Zweck auftreten und am Telefonpanel Spenden sammeln. An diesem Abend geht es aber noch um viel mehr. Es geht auch darum, Solidarität mit den Patienten und deren Familien zu zeigen und über Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen aufzuklären. Wir dürfen diese Menschen, die eine sehr schwere Zeit durchleben, nicht vergessen und alleine lassen. Die Auftritte der Stars, aber auch die Reportagen über die Betroffenen und die Interviews mit den Experten machen die José Carreras Gala so besonders. Es wird wieder ein großer TV-Abend mit vielen magischen Momenten."

An der Seite von Gastgeber und Stifter José Carreras werden Mareile Höppner und Sven Lorig durch den Abend führen. Das Moderatoren-Duo ist bereits zum dritten Mal in Folge im Gala-Einsatz.

Viele Künstler, die seit Jahren José Carreras aus Überzeugung unterstützen, reisen nach Leipzig. Allen voran Chris de Burgh, der seinen Künstlerfreund José Carreras bereits bei der 1. José Carreras Gala am 22. Dezember 1995 auf der Bühne unterstützt hat. Auch 1997, 2004, 2006, 2008, 2012 und 2014 stellte der weltbekannte irische Sänger und Komponist sein Talent in den Dienst der guten Sache.

Ebenfalls einer der treuesten Unterstützer von José Carreras ist Weltklasse-Geiger David Garrett, der zum sechsten Mal in Folge für den guten Zweck bei der José Carreras Gala auftritt und sich als Botschafter für die José Carreras Leukämie-Stiftung engagiert.

Zum ersten Mal dabei ist Aura Dione. Die dänische Singer-Songwriterin ist spätestens seit ihrem 2009er Platin-Hit I Will Love You Monday auch in Deutschland ein Begriff. Mit Ihrem neuen Album Life Of A Rainbow hat Aura Dione Ihre bekanntesten Lieder nun in eine leise, akustische Form gebracht. Eine Art "Entschlackung" der zuweilen pompösen Titel aus ihrem Oeuvre zeigt auf beeindruckende Weise, wie stark diese Titel auch ohne das viele Drumherum sind.

Weitere Stars, die José Carreras in der 28. José Carreras Gala unterstützen, werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Neben den Auftritten auf der Bühne werden diese Künstler sowie weitere Prominente am Spendentelefon für den guten Zweck sammeln.

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.400 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

