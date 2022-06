Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Internationale und nationale Künstler unterstützen José Carreras

28. José Carreras Gala: MDR überträgt am Mittwoch, 7. Dezember, live aus Leipzig

Leipzig/München (ots)

Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, macht Leipzig wieder allen Leukämie-Patienten und deren Familien Mut: Welttenor José Carreras sammelt mit seinen internationalen und nationalen Künstlerfreunden in der 28. José Carreras Gala Spenden für den Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- oder Knochenmarkserkrankungen. Wie in den Vorjahren wird Deutschlands emotionalste Benefizsendung ab 20.15 Uhr live vom MDR übertragen.

Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Die José Carreras Gala am 7. Dezember in Leipzig ist für unseren Stifter José Carreras und das gesamte Team auch emotional der Höhepunkt des Jahres. Während der jährlichen José Carreras Gala sowie bei anderen Aktionen hat die José Carreras Leukämie-Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 1995 bereits über 235 Millionen Euro an Spenden generiert. Jeder Euro wird für den Kampf gegen Leukämie eingesetzt. Dank der Großzügigkeit unserer Spender konnten wir bereits über 1.400 Projekte finanzieren. So fördern wir Forschungsprojekte, damit Wissenschaftler neue, erfolgsversprechende Therapien gegen Leukämie entwickeln können, bezuschussen den Bau von Forschungs- sowie Behandlungseinrichtungen und unterstützen Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen. Vor einer Förderzusage wird jedes Forschungsprojekt von unserem Wissenschaftlichen Beirat, der aus führenden Leukämie-Forschern besteht, im Detail überprüft und anschließend evaluiert. Mit jeder Spende retten wir somit Leben und lindern Leid."

Wie in den Vorjahren werden an der Seite von Gastgeber José Carreras wieder Brisant-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig durch den großen Gala-Abend führen und den Zuschauern zahlreiche besondere Momente präsentieren.

Welche Stars in diesem Jahr auf der Bühne und am Spenden-Panel den Kampf gegen den Blutkrebs unterstützen, wird im Laufe des Herbstes bekanntgegeben. Ob die 28. José Carreras Gala in diesem Jahr wieder mit Live-Publikum in der Halle stattfinden kann, lässt sich aufgrund der immer noch schwelenden Corona-Pandemie derzeit nicht einschätzen. Auch diese Entscheidung wird erst im Laufe des Herbstes fallen. Veranstaltungsort ist die Media City Leipzig. Produzent der 28. José Carreras Gala ist Kimmig Entertainment.

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.400 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Wer mehr erfahren möchte:

Wer helfen möchte:

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de

https://spenden.carreras-stiftung.de Spenden-Telefonhotline: 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Netz: 0,06 EUR; Kosten aus dem Ausland abweichend)

01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Netz: 0,06 EUR; Kosten aus dem Ausland abweichend) Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. I Commerzbank AG München I IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 I BIC: DRESDEFF700

