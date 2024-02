stock3

stock3 AG: 100%-Tochter brokerize baut ihr Partnernetzwerk weiter aus

München (ots)

Börsenbrief-Verlag und Privatbank-Tochter NuWays AG setzen auf Multi-Brokerage-Schnittstelle

Trading-as-a-Service-Lösung stark nachgefragt

Die Trading-as-a-Service-Lösung der brokerize GmbH, eine 100%-Tochter der stock3 AG, erfährt weiterhin eine starke Nachfrage: One Click Trading und die NuWays AG nutzen nun die Trading-Schnittstelle der brokerize. Damit können Anleger und Trader ab sofort direkt auf den entsprechenden Portalen oder Apps bei namhaften Online-Brokern handeln, ohne dabei die Plattform verlassen zu müssen. Das Partnernetzwerk der stock3 AG-Tochter ist damit weiter auf Wachstumskurs.

"Mit unseren neuen Partnerschaften erweitern wir unser einzigartiges Open-Brokerage-Netzwerk um weitere Use Cases und erreichen neue Zielgruppen direkt am Point-of-Interest, zum Beispiel einer spannenden Börsenempfehlung oder einem interessanten Research", sagt Jakob Horn, Geschäftsführer der brokerize GmbH. "Dies schafft unseren Partnern bei Banken und Brokern neue Vertriebskanäle und Partnerschaften, ohne dass sie technische oder operative Anpassungen vornehmen müssen."

One Click Trading ist ein Angebot der LRT Finanz-Research GmbH. Auf der Plattform sind über 50 Finanzpublikation verfügbar, unter anderem vom VNR-Verlag in Deutschland (Investor-Verlag und GeVestor) und anderen Partnern. Die Empfehlungen der Börsen-Experten können mit Hilfe von One Click Trading mit nur einem Klick umgesetzt werden, ohne die Plattform verlassen zu müssen. "brokerize ist für uns ein unverzichtbarer Partner auf dem Weg zur größten Finanzplattform für Finfluencer im DACH-Raum", sagt Rasmus Breyer, CPO bei One Click Trading. "Die schnelle Verdopplung der Broker-Abdeckung und die Erweiterung auf Krypto zeigen, dass brokerize unser ehrgeiziges Ziel aktiv unterstützt."

Die NuWays AG ist eine Ausgründung aus dem Investmentbanking der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG und bietet allen Investoren - sowohl privaten als auch institutionellen - einen gleichberechtigten Zugang zu kostenlosem Research. Mithilfe der all-in-one Multi-Brokerage-Schnittstelle von brokerize können sich die Investoren über die NuWays-Plattform nicht nur informieren, sondern die Researchmeinung auch direkt im Depot umsetzen. "Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit brokerize. Sie hilft uns dabei, Investoren den Zugang zu spannenden Nebenwerten zu erleichtern und damit gleichzeitig die Liquidität von kleineren Unternehmen nachhaltig zu verbessern", sagt Frederik Jarchow, Co-CEO der NuWays AG.

Mit der Trading-API von brokerize können Website- und App-Anbieter ihre Nutzer mit einem oder mehreren der aktuell folgenden acht Broker verbinden: comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex, flatex.at, justTRADE, ViTrade und bitpanda. Alle regulatorisch relevanten Vorgänge übernimmt die brokerize GmbH: Als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH ist die brokerize GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird. Die brokerize GmbH bringt damit die notwendige Berechtigung mit, um Wertpapiertransaktionen an die Broker weiterleiten zu dürfen.

Mehr unter https://brokerize.com/

Über die stock3 AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

