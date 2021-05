Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Ausgezeichneter Arbeitgeber - Krombacher Brauerei erhält Gütesiegel für Arbeitgeberqualitäten

Krombach

Die Krombacher Brauerei kann als Arbeitgeber überzeugen - das bestätigen einmal mehr die beiden kürzlich verliehenen Zertifikate "Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2021" und "Leading Employer 2021".

Seit vielen Jahren fördert Krombacher junge Nachwuchskräfte. Um ein transparentes Bild über die Qualität des Ausbildungsangebotes zu bekommen, hat das Unternehmen in diesem Jahr erstmalig an der Auszubildenden-Befragung "Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb" teilgenommen. Die Bewertung und Auszeichnung basieren auf den Ergebnissen einer anonymen Umfrage unter allen Azubis, die aktuell im Unternehmen ausgebildet werden. Befragungskriterien waren unter anderem "Identifikation mit dem Ausbildungsunternehmen", "Zufriedenheit mit der Ausbildung" und "Image des Ausbildungsbetriebs". Als besonders gut bewerteten die Auszubildenden die gegenseitige Wertschätzung unter den Mitarbeiter*innen und Auszubildenden sowie die Einbindung in Arbeitsprozesse und die damit verbundenen praxisnahen Ausbildungsinhalte.

Die Arbeitgeberqualitäten von Krombacher werden jedoch nicht nur von den Auszubildenden gut bewertet. Auch die Auszeichnung zum "Leading Employer 2021" hat die Krombacher Brauerei erhalten. Damit gehört sie zu den Top 1 % aller deutschen Arbeitgeber. Grundlage für dieses Zertifikat ist eine umfassende Metaanalyse, die über 100.000 Unternehmen untersucht und dabei etwa acht Millionen Daten analysiert. Die Datenquellen sind vielfältig, unter anderem wurden Befragungen von Mitarbeiter*innen und Bewerber*innen sowie Angaben auf Bewertungsportalen ausgewertet. Die Arbeitgeberqualität ergibt sich nach der Studie aus den Unterbereichen Mitarbeiterangebote und -zufriedenheit, Gesundheitsmanagement, Werteverständnis, Talentkommunikation sowie dem Image des Arbeitgebers. "Unser stetiges Ziel ist es, als Arbeitgeber in der Region und national zu begeistern. Aus diesem Grund freuen wir uns besonders über die beiden Auszeichnungen", erklärt Volker Arens, Leiter Personalwesen der Krombacher Brauerei.

