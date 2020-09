GOLDENE KAMERA

Das sind die Preisträgerinnen und Preisträger des GOLDENE KAMERA Digital Awards 2020 von FUNKE und YouTube

Am gestrigen Abend zeichneten FUNKE und YouTube erneut Kreative mit dem GOLDENE KAMERA Digital Award aus, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Fantasie, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen.

Durch die Verleihung, die im YouTube Space Berlin ohne Publikum stattfand, führten Linda Zervakis und Daniele Rizzo. Das Motto der Show lautete "Creator für Creator".

Das sind die Preisträgerinnen und Preisträger:

- "Best of Entertainment": Tedros "Teddy" Teclebrhan | Presenter: Marti Fischer - "Best of Information": maiLab mit Mai Thi Nguyen-Kim | Presenter: Joseph DeChangeman - "Best of Education & Coaching": Laura Kampf und Marti Fischer | Presenter: Saliha "Sally" Özcan ("Sallys Welt") - "Best Newcomer": Abdelkratie mit Abdelkarim | Presenter: Joyce Ilg - "Special Award": "Dulsberg Late Night" mit dem Hamburger Schulleiter Björn Lengwenus - "Special Award International": Andrea Bocelli für "Music For Hope" - "Best Brand Channel": yumtamtam von EDEKA | Presenter: Stefanie Kuhnhen, Managing Partner/Strategy bei Grabartz & Partner

