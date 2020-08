Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Refreshment für SK Gaming: Krombacher und Vitamalz unterstützen E-Sport-Team

Bild-Infos

Download

Krombach (ots)

Schon lange ist E-Sport keine Trendsportart mehr: E-Sport ist ein Massenphänomen. Die Wettkämpfe, die in Computer- und Videospielen ausgetragen werden, begeistern ein Millionenpublikum. Die Matches sind packend und faszinierend zugleich. Bis zu 400 Mal bedienen die Spieler ihre Eingabegeräte pro Minute, um den perfekten Zug zu schaffen. Profispielern werden enorme körperliche und psychische Leistungen abverlangt. Da kommt die richtige Erfrischung gerade recht und auf die kann eine der führenden E-Sport-Organisationen, SK Gaming, jetzt bauen: Krombacher und Vitamalz werden Refreshment-Partner einer der weltweit bekanntesten Marken in der E-Sport-Branche. Neben der Ausstattung der Leistungszentren in Berlin und Köln mit dem gesamten Produkt-Portfolio, darunter insbesondere das isotonische Erfrischungsgetränk Krombacher o,0% und Vitamalz Sport, liegt der Fokus insgesamt auf gemeinsam konzipierten und produzierten Contentformaten in den sozialen Netzwerken bzw. Plattformen. Unter anderem ist eine exklusive Videoserie mit Spielern von SK Gaming geplant. Auch ein exklusives Mobile Gaming Turnier powered by Krombacher ist Bestandteil der Kooperation. Abgerundet wird das umfassende Sponsoringpaket von klassischen Produkt- und Logoplatzierungen auf Events, in Live-Streams und VoD Formaten.

Perfect fit: Krombacher mit Vitamalz & SK Gaming

"Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir unsere Marken im E-Sport präsentieren wollen. SK Gaming ist für uns der ideale Partner für unser Engagement in diesem Bereich. Es ist eine starke Marke und ein Team mit einem hohen Qualitäts- und Professionalitätsgedanken - einem Anspruch, den auch wir an uns stellen. Wir sind davon überzeugt, gegenseitig Synergien nutzen zu können, neue Zielgruppen zu erreichen und insbesondere der Community mit spannendem Content einen Mehrwert bieten zu können", so Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing bei Krombacher.

"Es ist kein Geheimnis mehr, dass wir bei SK Gaming sehr stark darauf setzen, unsere Spieler ganzheitlich zu betreuen. Der gesamte Ernährungsbereich ist dabei eines der zentralen Themen. Mit dem Produktportfolio von Krombacher ist es uns gelungen, den perfekten Partner für uns zu gewinnen. Wir freuen uns enorm über das Vertrauen, das uns hier entgegengebracht wird. Neben unseren Spielern, die natürlich primär profitieren, werden wir dafür Sorge tragen, dass die Community Krombacher und seine Marken ausgiebig kennenlernen kann", so Alexander T. Müller, CEO bei SK Gaming.

Pressekontakt:

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

Peter Lemm, Unternehmenssprecher

Hagener Straße 261

57223 Kreuztal-Krombach

Mail: presse@krombacher.de

Tel.: + 49 (0) 2732 880 813

Twitter: @krombacher

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell