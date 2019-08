Neue Westfälische (Bielefeld)

Neue Westfälische (Bielefeld): NRW plant das "virtuelle Krankenhaus" Medizinische Zukunftsmusik Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots)

Das wäre das Wunder der (Digital-)Technik: Jeder Patient, egal ob auf dem Dorf oder in der Metropole, kommt gleichermaßen in den Genuss der Wissens von Top-Medizinern - und das alles über den Bildschirm eines Computers. Zusammen mit dem Arzt seines Vertrauens könnte er mit dem Spitzenmann aus der Spezialklinik über seine Krankheit sprechen. Technisch möglich ist das längst. Manche Spezialklinik praktiziert diese Zusammenarbeit mit Praxen oder anderen Krankenhäusern schon länger. Flächendeckend und auf Dauer angelegt ist das allerdings bislang noch nicht. Das will NRW-Gesundheitsminister Laumann, dem die medizinische Versorgung im ländlichen Raum besonders am Herzen liegt,, nun voranbringen - auch weil er sich davon gerade für den ländlichen Raum Vorteile verspricht. Genau hier aber liegt der Hase im Pfeffer. Denn natürlich ist eine wichtige Voraussetzung des virtuellen Krankenhauses mit seinen Videosprechstunden und Übermittlungen von Bild- oder Videodateien sowie elektronischen Patientenakten ein zuverlässiges und schnelles Internet. Daran aber mangelt es in NRW vor allem in manchen Teiles des ländlichen Raumes. Deshalb ist beim virtuellen Krankenhaus nicht nur der Gesundheits-, sondern auch sein Kollege, der Digitalminister, gefordert.

