Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Das neue Krombacher Limobier: Mehr Limo als Bier.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Krombach (ots)

Mit dem Limobier Zitrone Naturtrüb bringt Krombacher ein Gefühl von Sommer in die Regale. Denn durch das besondere Mischungsverhältnis von 70 % naturtrüber Zitronenlimonade und 30 % Krombacher Pils entsteht nicht nur eine neue Generation von Biermisch-Getränken, sondern auch ein auffallend spritziges Geschmackserlebnis.

Erfrischende Limonade mit einem Schuss Krombacher Pils - das ist das besondere Rezept für das neue Krombacher Limobier und ergänzt damit ideal die bisherige Krombacher Biermix-Familie. Doch auch im immer beliebter werdenden Segment der Biermischgetränke sorgt das Limobier für frischen Wind und setzt neue Kaufimpulse. Denn insbesondere Verwender, die bevorzugt auf alkoholreduzierte Getränke zurückgreifen, dürften sich über das Limobier mit einem Alkoholgehalt von 1,5 % freuen. Somit bietet das neue Produkt eine spritzige Abwechslung zu klassischen Biermix-Getränken und Softdrinks.

Limobier mit eigenständigem Markenauftritt

Das Krombacher Limobier präsentiert sich mit einem eigenständigen und auffälligen Markenauftritt. Das besondere Design rund um Produktausstattung und Key-Visual ist bunt, wild und betont zugleich die Natürlichkeit des Produkts. Zur Einführung Mitte Juni ist der neue Biermix zunächst in der handlichen 0,33 l Euroflasche erhältlich. Später wird das Krombacher Limobier Zitrone Naturtrüb auch in der beliebten 0,5 l Dose im Handel verfügbar sein.

Die Produktneueinführung wird abgerundet durch ein umfangreiches und zielgruppengerechtes Kommunikationspaket, so unter anderem von einer Online Bewegtbild-Kampagne auf Video on demand Plattformen, wie z.B. YouTube. Weitere digitale Maßnahmen werden in die vorhandenen Social Media Kanäle der Dachmarke integriert. Am POS werden aufmerksamkeitsstarke Displays und Open Baskets als praktische Probierpacks den Launch zusätzlich unterstützen.

Pressekontakt:

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

Peter Lemm, Unternehmenssprecher

Hagener Straße 261

57223 Kreuztal-Krombach

Mail: presse@krombacher.de

Tel.: + 49 (0) 2732 880 813

Twitter: @krombacher

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell