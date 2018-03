Alles auf Krombacher! - Das Krombacher Millionen Roulette. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/42000 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Krombacher Brauerei GmbH & Co." Bild-Infos Download

Krombach (ots) -

- Das gibt's nur bei Krombacher! - Gewinne im Gesamtwert von 24 Mio. Euro - Roulette-Krimi im TV - 5 große Roulette-Ziehungen - Einfach Gewinnzahl im Kronkorken finden, mitfiebern und abräumen

Mehr Spannung passt unter keinen Kronkorken. Denn beim Krombacher Millionen Roulette ist jetzt ganz Deutschland im Spiel. Dabei dreht sich alles um die Krombacher Kronkorken und die Gewinnzahlen darunter.

Krombacher genießen und gewinnen!

Das gibt es nur bei Krombacher: Einfach Aktionskronkorken mit Gewinnzahl von 0 bis 36 sammeln, mitfiebern und sofort gewinnen. Fällt die Kugel bei einer der 5 großen Krombacher Roulette-Ziehungen auf die Gewinnzahl, so werden diese Kronkorken direkt zum Geldgewinn. Je mehr Kronkorken gesammelt werden, desto höher ist die Gewinnchance.

Jetzt werden aus Krombacher Kronkorken Geldgewinne

Rund um die Mega-Aktion warten 24 Mio. Euro auf die Gewinner. Verteilt auf die Gewinnzahlen 0 bis 36 verstecken sich Gewinne von 2 Euro bis 1 Mio. Euro unter den Kronkorken. Die Gewinnpyramide hält unglaubliche 1x 1.000.000EUR, 10x 100.000EUR, 100x 10.000EUR, 1.000x 1.000EUR, 50.000x 100EUR, 500.000x 10EUR, 15.000.000x 5EUR, 45.000.000x 2EUR bereit. Klar, dass da ganz Deutschland auf Krombacher setzt.

Spannung pur! 5 große Roulette-Ziehungen im TV

Erstmalig in der Geschichte werden die 5 großen Roulette-Ziehungen original aus dem Casino Baden-Baden übertragen. Die Ziehungsspots werden im TV-Werbeblock auf allen großen Sendern, auf dem Krombacher Facebook-Kanal und der Website übertragen. Jede Ziehung findet unter notarieller Aufsicht statt. Am Freitag, den 11. Mai um ca. 20:00 Uhr geht der Roulette-Krimi im TV in die erste Runde. Die weiteren Ziehungen sorgen am 25.05., 08.06., 29.06. und 13.07.2018 für Spannung. Alle Gewinne können direkt auf krombacher.de eingelöst oder bis zur Ausschüttung gesammelt werden. Und das Beste daran: Alle Gewinn-Kronkorken haben damit eine 5-fache Chance auf Geldgewinne, denn sie sind bei allen 5 Ziehungen gültig und können bis zum Aktionsende am 15.10.2018 eingelöst werden.

Da kommt keiner dran vorbei!

Eine eigens für die Aktion entwickelte TV-, Funk- und Print-Kampagne, digitale Power in den sozialen Medien sowie starke Platzierungen und weitere Verlosungsaktionen im Lebensmitteleinzelhandel und in Getränkeabholmärkten sorgen für jede Menge Aufmerksamkeit und Abverkauf.

Ganz Deutschland setzt auf Krombacher.

Jetzt mitmachen und gewinnen. Seien Sie dabei, wenn ganz Deutschland das große Krombacher Millionen Roulette spielt. Alles auf Krombacher!

