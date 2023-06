Deutsche Postcode Lotterie

Postcode Lotterie-Monatsgewinn geht nach Königs Wusterhausen: 528 Gewinner*innen freuen sich über 1,4 Millionen Euro

Düsseldorf / Königs Wusterhausen (ots)

Riesen-Jubel in Königs Wusterhausen. In der Mittelstadt südlich von Berlin haben 528 Glückspilze bei der Deutschen Postcode Lotterie insgesamt 1,4 Millionen Euro gewonnen. Grund zur Freude haben unter anderem Marne* und ihr Schwiegervater Felix*, die dank ihres Postcodes 15711 UC zusammen 466.662 Euro gewinnen. Bei der Soziallotterie gewinnt auch immer der gute Zweck: Beispielsweise erhielt die Potsdamer Organisation Acker e.V. eine Postcode-Förderung in Höhe von 480.000 Euro.

Bei strahlendem Sonnenschein treffen sich am Samstag, 10. Juni, mehrere hundert Menschen auf der Festwiese am alten Sender- und Funktechnikmuseum in Königs Wusterhausen, zeigen große, bunte Gewinner-Schecks und strahlen um die Wette. 528 Glückspilze jubeln über den Juni-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Und sie freuen sich über den Besuch der beiden Glücksboten Felix Uhlig und Giuliano Lenz, die gemeinsam mit dem Team der Soziallotterie in die südlich von Berlin liegende Mittelstadt gereist sind, um den Gewinner*innen ihre Schecks persönlich zu überreichen.

"Endlich ein neues Auto"

Grund zur Freude haben vor allem Felix und seine Schwiegertochter Marne. Beide kauften jeweils drei Lose bei der Postcode Lotterie und gewinnen zusammen 466.662 Euro. Als das Team der Soziallotterie mit den symbolischen Schecks vor ihrer Haustür steht, kann Marne ihr Glück kaum fassen: "Man muss immer mit dem Geld haushalten und macht sich ständig Gedanken", sagt die 41-Jährige. "Jetzt kann ich mir endlich etwas leisten, ohne aufs Geld zu achten." Ein lang gehegter Traum der dreifachen Mutter ist ein neues, größeres Auto. "Ich fahre immer noch meinen ersten PKW und schon bald kann ich mir mein Wunschauto kaufen, einen nagelneuen VW Taigo."

"Ausgedehnte Reise außerhalb Europas"

Auch Marnes Schwiegervater Felix hat schon Pläne mit seinem Gewinn. Seit Langem möchte der selbstständige Maler zusammen mit seiner Frau eine ausgedehnte Reise außerhalb Europas unternehmen: "Bisher konnten wir keine langen Urlaube machen, wegen meiner Selbstständigkeit ist das schwierig zu realisieren", sagt der 61-Jährige. "Jetzt haben wir dafür endlich das notwendige Polster und können vier Wochen lang ausspannen, ohne uns finanziell einschränken zu müssen." Felix und Marne haben ihre Lose bei der Postcode Lotterie aber auch, weil sie damit gleichzeitig soziale und grüne Projekte unterstützen. "Der soziale Aspekt war für mich wichtig und hat den Ausschlag für den Loskauf gegeben", erzählt Felix. "12,50 Euro sind dafür eine geringe Investition." Und Marne ergänzt: "Auch hier in der Umgebung gibt es ja gemeinnützige Organisationen, die von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt werden."

1,4 Millionen Euro für 528 Gewinner*innen

Nicht nur Marne und Felix, auch drei ihrer Nachbar*innen jubeln dank ihres Postcodes 15711 UC über hohe Gewinne. Petra*, Christian* und Björn* wohnen nur einige Häuser weiter, haben ein Los bei der Postcode Lotterie und freuen sich über jeweils 77.777 Euro. Gemeinsam ziehen sie die Schecks aus den goldenen Umschlägen und gemeinsam feiern die fünf Postcode-Gewinner*innen mit den neun Losen ihren Gewinn von insgesamt 700.000 Euro. Einige werden den Gewinn auch noch mit ihren Familien feiern: "In König Wusterhausen und in der direkten Nachbarschaft haben wir um die 50 Verwandte", lacht Felix. "Die laden wir alle noch zu uns ein und feiern ausgiebig unseren Gewinn."

Während sich die fünf Postcode-Gewinner*innen über die erste Hälfte der 1,4 Millionen Euro freuen, teilen sich hunderte von Postleitzahl-Gewinner*innen in Königs Wusterhausen die andere Hälfte. 523 Einwohner*innen mit insgesamt 689 Losen im Postleitzahlengebiet 15711 gewinnen also ebenfalls 700.000 Euro. 399 von ihnen dürfen sich somit über 1.015 Euro freuen, 82 über 2.030 Euro und 42 über sogar 3.045 Euro

Zusammen gewinnen. Zusammen helfen

Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer: Seit Gründung der Soziallotterie im Jahr 2016 konnten beispielsweise allein in Brandenburg mehr als 7,5 Millionen Euro für 162 soziale und grüne Projekte bereitgestellt werden. Darunter auch die Bildungsprogramme "GemüseAckerdemie" und "AckerRacker" der Potsdamer Organisation Acker e.V. Die beiden Vertreterinnen der gemeinnützigen Organisation, Verena Reininger und Valentina Gutgesell, erhalten am Samstag während der Feierlichkeiten auf der Festwiese am alten Sender- und Funktechnikmuseum einen Scheck in Höhe von 480.000 Euro. "Wir sind total dankbar, dass wir die Postcode Lotterie schon seit Jahren als Partner haben", sagt Valentina Gutgesell. "Wir möchten uns aber vor allem auch bei all den hier versammelten Teilnehmer*innen bedanken. Denn sie ermöglichen mit ihren Losen die umfangreiche Förderung unserer Bildungsprogramme."

Acker e.V. verfolgt das Ziel, die Wertschätzung für die Natur und unsere Lebensmittel in der Gesellschaft zu steigern, um damit ein klimafreundliches und gesundes Ernährungsverhalten zu etablieren. Im Rahmen von ganzjährigen Programmen werden Kita- und Schulkinder durch ihr eigenes betreutes Ackerfeld achtsamer im Umgang mit frischen Lebensmitteln und lernen dabei unmittelbar, wo ihr Essen seinen Ursprung hat.

In Berlin und Brandenburg gab es bereits sechs Monatsgewinne

Die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Berlin und Brandenburg konnten sich seit 2016 bereits über sechs Monatsgewinne freuen. Im September 2021 etwa jubelten 258 Gewinner*innen in Berlin-Neukölln über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Grund zur Freude hatte vor allem Manuela*, die dank ihres Postcodes 12349 ML von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt persönlich einen Scheck in Höhe von 700.000 Euro überreicht bekam. Im Februar 2021 wiederum freuten sich 122 Glückspilze im brandenburgischen Storkow (Mark) über den Besuch von Katarina Witt - und den Gewinn von insgesamt 1,2 Millionen Euro.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos und Kai Pflaume.

