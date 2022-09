Pressemitteilung: Glücksgefühle Festival 2023

Glücksgefühle

THE GLÜCK IS COMING HOME.

Vom 14. bis 17. September 2023 feiert das Glücksgefühle Festival seine Premiere am Hockenheimring. Auf den Stages: die besten Acts aus den Genres Pop, Rock, Hip Hop und EDM - Endorphine garantiert!

100.000 Festival Besucher auf 1 Mio. Quadratmetern und bis zu 60.000 Camper, machen den Hockenheimring vom 14. bis 17. September 2023 zum glücklichsten Ort der Welt und gleichzeitig zum größten Musikfestival Deutschlands.

WELCOME BACK GLÜCKSGEFÜHLE

"Die letzten Jahre, Monate und Tage haben uns allen viel abverlangt. Wir wollen euch endlich wieder lachen sehen!", so Lukas Podolski, der zusammen mit Markus Krampe hinter dem Glücksgefühle Festival steht.

LINE UP

Ob Marteria oder Sido, Robin Schulz oder Felix Jaehn, Sarah Connor oder Cro.

Ob Pop, Rock, Hip Hop oder EDM. Das Line Up vom Glücksgefühle Festival verspricht good vibes only. Das komplette Line Up findet ihr hier: www.gluecksgefuehle-festival.de/line-up

Aber damit nicht genug. Innerhalb der nächsten Tage wird das Glücksgefühle Team rund um Markus Krampe und Lukas Podolski zwei weitere internationale EDM Headliner ankündigen.

MORE THAN JUST A FEELING

"Wir wollen unsere Gäste glücklich machen und dafür lassen wir es am Hockenheimring richtig krachen! Neben dem starken Line Up fahren wir jede Menge Attraktionen auf dem Festivalgelände auf, die abseits des Bühnenprogramms für absolute Happiness sorgen.", sagt Markus Krampe.

Chillout Vibes mit unserem Open Air Kino,

XXL Social Media & Influencer Pop Up Fotospot, Deutschlands größte

mobile Zip-Line, persönliches Festival Make Over, eigene Kartbahn, Motorrad-Stunt & Entertainmentshow bei Zirkus Flic Flac, die größte mobile Wasserbahn, das höchste mobile Kettenkarussel "The Flyer" , Beach-, Gaming- & Fitness-Areas, Casino, Tattoo-/ Piercing- & Barbershops, Ninja Parkour & Soccer Courts by Lukas Podolski himself, Yoga Sessions, Chillout Lounges und viele weitere Areas & Attraktionen sorgen für Glücksgefühle pur und eine ordentliche Packung Adrenalin.

CAMPING

Festivalcamping gehört dazu. Die Glücksgefühle Camping Areas am Hockenheimring bieten bis zu 60.000 Campern Platz. Hier können sich die Glückskinder neben den Kategorien "Regular Camping" & "WoMo Camping" auch für das exklusive "Supreme Camp" direkt an der Rennstrecke entscheiden.

TICKETS

Glücksgefühle kann man kaufen.

Tickets für das Glücksgefühle Festival gibt es in verschiedenen Kategorien und

sind ab sofort unter www.gluecksgefuehle-festival.de/shop erhältlich. Zum VVK Start bietet das Glücksgefühle Team für einen kurzen Zeitraum sogenannte Fairplay Tickets zum absoluten Freundschaftspreis an. Lukas Podolski und Markus Krampe einstimmig dazu: "Mit den Fairplay Tickets möchten wir allen Festival-Fans die Möglichkeit geben beim Glücksgefühle Festival dabei zu sein. Das Geld saß schonmal lockerer, als in der jetzigen Zeit und mit den Fairplay Tickets

möchten wir unseren Beitrag leisten."

Fairplay Tagesticket 59 EUR

Früher Vogel Tagesticket 79 EUR

Regular Tagesticket 89 EUR

Fairplay Festivalwochenende 99 EUR

Früher Vogel Festivalwochenende 129 EUR

Regular Festivalwochenende 149 EUR

VIP Tagesticket 129 EUR

VIP Festivalwochenende 209 EUR

LP10 Supreme Base Tagesticket* 499 EUR

LP10 Supreme Base Festivalwochenende* 899 EUR

Regular Camping Festivalwochenende 55 EUR

Wohnwagen Festivalwochenende 75 EUR

Supreme Camping Festivalwochenende** ab 299 EUR

*Exklusive VIP Lounge von und mit Lukas Podolski

** VIP Camping bzw. Glamping

