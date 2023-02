Deutsche Postcode Lotterie

Postcode Lotterie verteilt 2 Millionen Euro in Braunfels - Katarina Witt überrascht einen Glückspilz mit 1 Million Euro

Düsseldorf, Braunfels (ots)

Es ist die höchste Summe, die die Deutsche Postcode Lotterie bislang in einer einzigen Stadt verteilt hat. Weil am Freitagabend im großen Finale der RTL-Primetime-Show "Murmel Mania - Die deutsche Murmelmeisterschaft 2023" am Ende die gelbe Murmel als erste ins Ziel rollt, freuen sich 165 Glückspilze im hessischen Braunfels zusammen über unglaubliche zwei Millionen Euro. Am lautesten jubelt Peter*. Denn dank seines Gewinner-Postcodes steht Lotterie-Botschafterin Katarina Witt vor seiner Tür und überreicht dem 49-Jährigen einen Scheck im Wert von einer Million Euro.

"Unglaublich, damit habe ich nicht gerechnet!" Peter kann es immer noch nicht fassen. Das Team der Deutschen Postcode Lotterie steht bei klirrender Kälte vor seiner Tür im hessischen Braunfels - und gerade hat Lotterie-Botschafterin Katarina Witt dem 49-Jährigen einen Scheck im Wert von einer Million Euro überreicht. Was er mit dem vielen Geld nun machen wird, fragt ihn die zweifache Eiskunstlauf-Olympiasiegerin. "Wir werden wohl unsere Wohnung abbezahlen", antwortet Peter. "Aber vielleicht kaufen wir uns ja auch ein Haus. Und ein bisschen was bekommt natürlich auch der Sohnemann." Der Sohn, der direkt neben seinem frischgebackenen Millionärs-Vater in die Kamera strahlt, hat erst einmal nur bescheidene Wünsche: "Ein schöner langer Urlaub gemeinsam mit der Familie wäre toll."

Zwei Millionen Euro für 165 Glückspilze

Nicht nur Peter hat Grund zu jubeln. Weil sein Postcode gezogen wurde, teilen sich weitere 164 Losbesitzer*innen in der zugehörigen Postleitzahl ebenfalls eine Million Euro. Zu verdanken haben die Braunfelser Glückspilze ihren Gewinn der Tatsache, dass am Freitagabend in der RTL-Spielshow "Murmel Mania" am Ende die gelbe Kugel als erste ins Ziel rollt - denn die Farbe Gelb war ihrem Postcode und somit auch der zugehörigen Postleitzahl zugeordnet. Im großen Finale der RTL-Spielshow in der "Postcode Lotterie Arena" gehen aber auch Fördergelder an den guten Zweck. Denn die Promi-Murmler Oliver Pocher, Sarah Engels und Elena Miras erspielen insgesamt 80.000 Euro für die Organisationen Hawar.help, Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. und den Förderverein der Sophie Scholl Schule Wetterau e.V.

Postcode Lotterie unterstützt "Murmel Mania"

In den vier Folgen der RTL-Primetime-Show "Murmel Mania - Die deutsche Murmelmeisterschaft 2023" haben jeweils drei Prominente an spektakulären Murmelbahnen Fördersummen für gute Zwecke erspielt. In den zwischen Mitte Januar und Anfang Februar ausgestrahlten Sendungen gingen insgesamt 252.500 Euro an soziale und grüne Projekte - zur Verfügung gestellt dank der Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie. Getreu dem Motto "Zusammen gewinnen. Zusammen helfen." konnten auch diese bei "Murmel Mania" hohe Summen gewinnen: Während im Finale am 3. Februar zwei Millionen Euro an die Gewinner*innen im hessischen Braunfels gingen, wurden in den ersten drei Shows jeweils 100.000 Euro an Losbesitzer*innen in Berlin-Moabit, Pulheim und Kiel ausgeschüttet.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen* oder einem Pseudonym** genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 150 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, wie George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad, und Toni Kroos und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie ist Kai Pflaume.

