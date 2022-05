Deutsche Postcode Lotterie

1,5 Million Euro für Lebendige Flüsse: Traumtaler der Postcode Lotterie geht an WWF

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/Berlin (ots)

Zum vierten Mal zeichnet die Deutsche Postcode Lotterie ein visionäres und mutiges Projekt mit dem "Traumtaler" aus, das besonders innovativ und ökologisch nachhaltig ist und die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur macht. Den "Traumtaler" für das Jahr 2021 in Höhe von nunmehr 1,5 Million Euro erhält der WWF Deutschland für das Projekt "Lebendige Flüsse".

Besondere Auszeichnung für den WWF Deutschland: Für ihr Projekt "Lebendige Flüsse" erhält die Natur- und Umweltschutzorganisation den Traumtaler der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Mithilfe dieses Projekts möchte der WWF auf den Wert dynamischer Fließgewässer aufmerksam machen und deren Bedeutung für Flora, Fauna und Mensch hervorheben.

Ziel des WWF ist es, dass die Gewässer in Deutschland wieder zu artenreichen Biotopen werden. Der natürliche Flusslauf wird oftmals vom Menschen unterbrochen: Wasserkraftwerke, Flussbegradigungen oder Umleitungen greifen hier massiv ein. Nur wenige Flüsse sind noch in einem guten, ökologischen Zustand und die in ihnen lebenden Tiere und Pflanzen sind stark gefährdet. Der effektivste Weg der Renaturierung ist daher der Rückbau von Barrieren.

"Wir haben eine besondere Verantwortung für den Erhalt unserer Natur und Umwelt", sagt Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie, und erläutert die Wahl dieses herausragenden WWF-Projekts: "Eine gesunde und reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt ist die Basis für ein funktionierendes Ökosystem - und ohne das können wir Menschen nicht überleben. Wir freuen uns daher sehr, dem WWF mit der Verleihung des Traumtalers und der damit erstmalig in diesem Jahr verbundenen Summe von 1,5 Millionen Euro die Möglichkeit zu geben, das Leben zurück in unsere Flüsse zu bringen - denn am Ende profitieren alle davon. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich allen Teilnehmer*innen danken, ohne deren Engagement diese Auszeichnung nicht möglich gewesen wäre!"

Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz beim WWF Deutschland, sagt: "Ich freue mich riesig, dass unser Projekt 'Lebendige Flüsse' den Traumtaler der Deutschen Postcode Lotterie erhält! Damit leistet die Lotterie einen wichtigen Beitrag für die Rückkehr von Wanderfischen und die Vernetzung von Flusslebensräumen. Dies sind wichtige Schritte, die massiv bedrohte biologische Vielfalt und die besonders gefährdeten Süßwasserlebensräume in Deutschland zu stärken."

Der Traumtaler als jährliche Sonderförderung

Mit dem Traumtaler der Deutschen Postcode Lotterie wird bereits zum vierten Mal eine gemeinnützige Organisation ausgezeichnet, die mit besonders innovativen Projekten einen außergewöhnlichen Traum verfolgt. Den ersten Traumtaler 2018 in Höhe von 250.000 Euro erhielt der Wuppertaler Verein Aufbruch am Arrenberg. Das Projekt Lebendige Schulhöfe der Bürgerstiftung Düsseldorf wurde 2019 mit dem zweiten Traumtaler und 500.000 Euro unterstützt, es folgte Rewilding Oder Delta e.V. im vergangenen Jahr mit 1 Million Euro.

Über die Deutsche Postcode Lotterie - "Zusammen gewinnen. Zusammen helfen!"

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über3.500 grüne und soziale Projekte mit mehr als 115 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Spielkonzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als elf Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, wie George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie sind u. a. Kai Pflaume und Toni Kroos.

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell