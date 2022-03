Zweimal Monatsgewinn im März / Postcode Lotterie verteilt 2,8 Millionen Euro in Bonn und Heide

Deutsche Postcode Lotterie

Gute Nachrichten im Doppelpack: Im März verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von normalerweise 1,4 Millionen Euro gleich zweifach. Dank der Sonderverlosung dürfen sich nicht nur zahlreiche Gewinner*innen in Bonn, sondern zusätzlich in Heide über insgesamt 2,8 Millionen Euro freuen. Und das Schöne: Der gute Zweck gewinnt bei der Soziallotterie immer, denn alle Teilnehmer*innen machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur.

So ganz glauben kann er es noch immer nicht: Als Thomas* aus Bonn dank seiner beiden Lose im gezogenen Postcode 53129 BQ nacheinander zwei Schecks über jeweils 350.000 Euro aus großen goldenen Umschlägen zieht, ist er überwältigt: "Da lösen sich gerade wirklich viele, viele Probleme in Luft auf. Danke." Seine Lebensgefährtin Kirstin* kämpft mit den Tränen, als sie ihre Gefühle beschreibt: "Freude, Glück. Wir leben noch in einem von der Flut geschädigten Haus. Mit einem Säugling und einem Vierjährigen. Das hilft uns jetzt total weiter." Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Auch in Heide sorgen die Glücksboten der Deutschen Postcode Lotterie für Jubelrufe. Dort gewinnt die sympathische Rentnerin Camelia* im gezogenen Postcode 25746 PP ebenfalls 700.000 Euro. "Das ist Wahnsinn, unglaublich! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Heute ist der beste Tag in meinem Leben", sagt Camelia überwältigt von ihren Emotionen. "Ich versuche in meinem ganzen Leben, anderen Menschen zu helfen - und das, so gut ich kann. Und bisher habe ich ehrlich gesagt nichts zurück bekommen und das erwarte ich auch nicht. Aber jetzt kommt sowas zufällig. Ich freue mich auf meine Zukunft!" Mehr zu Camelias Reaktion erfahren Sie hier.

Zwei Nachbarschaften im Freudentaumel

Thomas und Camelia sind bei Weitem nicht die Einzigen, die an diesem wahrhaft-wunderbaren Wochenende Grund zu jubeln haben - und das liegt am einzigartigen Spielsystem der Deutschen Postcode Lotterie: Die Hälfte des Monatsgewinns und der Sonderverlosung in Höhe von je 1,4 Millionen Euro gehen an Teilnehmende in den jeweils gezogenen Postcodes. Weitere 700.000 Euro teilen sich alle Losbesitzer*innen, deren Lose die Postleitzahlen 53129 und 25746 aber ein anderes Buchstabenkürzel für die Straße enthalten.

In Bonn dürfen sich deshalb 145 Glückspilze mit insgesamt 192 Losen über 3.645 Euro pro Los freuen. In Heide und den umliegenden Gemeinden gratuliert Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat sogar 451 Glückspilzen mit insgesamt 593 Losen: "Das Konzept, zusammen zu gewinnen und zusammen zu helfen, ist einfach toll - insbesondere in diesen Zeiten. Das Wunderbare ist, dass wir alle uns hier gemeinsam gefreut haben. Viele meiner Mitarbeiter*innen nehmen bereits teil, jetzt hole ich mir auch ein Los."

"Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."

Der gute Zweck gewinnt bei der Düsseldorfer Soziallotterie immer, denn nicht nur die Gewinner*innen in Bonn und Heide können sich dank ihrer Lose freuen - alle Teilnehmer*innen machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit ihrer Gründung 2016 konnten so bereits über 100 Millionen Euro für mehr als 3.300 Projektförderungen in ganz Deutschland bereitgestellt werden. Davon profitieren beispielsweise der in Bonn ansässige Verein Germanwatchund die nicht weit von Heide entfernt gelegene Seehundstation Friedrichskoog.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden nur mit ihren Vornamen genannt. Unsere Hauptgewinnerin aus Heide möchte mit Pseudonym kommuniziert werden.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, bei der mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz gehen. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 3.300 grüne und soziale Projekte mit mehr als 100 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Spielkonzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1,4 Millionen Euro verteilt: Alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro - und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl aber einem anderen Straßenkürzel ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien zusammen haben bereits mehr als elf Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, wie George Clooney, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie sind neben Katarina Witt auch Kai Pflaume und Toni Kroos.

