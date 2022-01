Deutsche Postcode Lotterie

Neujahrs-Glück in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Postcode Lotterie verteilt 1,4 Millionen Euro

Düsseldorf/Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Vor sechs Monaten lag Bad Neuenahr-Ahrweiler im Zentrum der Hochwasserkatastrophe - zum Jahresbeginn gibt es für viele der dort lebenden Menschen nun Grund zum Jubeln: Der Januar-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von 1,4 Millionen Euro geht in die Ahrtal-Gemeinde im Norden von Rheinland-Pfalz. Wer die Glückspilze im Postleitzahlengebiet 53474 sind und welche Summe sie jeweils gewonnen haben - das bleibt bis Samstag geheim. Fest steht allerdings, dass mindestens 30 Prozent von jedem Losbeitrag an gute Zwecke in der Region gehen.

Welcher Postcode wurde für den Monatsgewinn im Januar gezogen? Und wer sind die glücklichen Gewinner*innen, die sich im Postleitzahlengebiet 53474 über die unglaubliche Summe von insgesamt 1,4 Millionen Euro freuen dürfen? Wenn Glücksbote Giuliano Lenz am Samstag mit großen Schecks in goldenen Umschlägen nach Bad Neuenahr-Ahrweiler kommt, um einige Glückspilze persönlich zu überraschen, wird das Geheimnis endlich gelüftet. Es bleibt also spannend!

Was ist der Monatsgewinn?

Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.

Rheinland-Pfalz im Postcode-Glück

Der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie geht bereits zum zweiten Mal nach Rheinland-Pfalz. Im April 2017 hatte die Mainzerin Mira* das ganz große Los gezogen und 250.000 Euro gewonnen. Und auch schon einige Straßenpreise fielen in das Bundesland. Im April 2021 in Konz etwa freuten sich gleich drei Teilnehmer*innen über jeweils 10.000 Euro. Im Juni dann jubelte Miriam* aus Laumersheim über ihren 10.000-Euro-Scheck.

Der gute Zweck gewinnt immer

Dank der Teilnehmer*innen in Rheinland-Pfalz konnte die Deutsche Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in dem Bundesland bereits mehr als 4,4 Millionen Euro für 138 Förderprojekte bereitstellen. Auch im Ahrtal leistete die Soziallotterie schnell und unbürokratisch Soforthilfe: Um den Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe zu helfen, unterstützte sie im Juli dieStiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.mit insgesamt 200.000 Euro. Nur wenige Tage später überreichte Sänger Peter Maffay im Namen der Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie bei einer ARD-Spendengala einen Scheck über eine Million Euro. Mehr dazu erfahren Sie hier.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihrem Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des eigenen Wohnorts sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden nunmehr insgesamt 1.400.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.

Mindestens 30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer*innen. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3.300 Projekte mit mehr als 100 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung

Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen alle gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner*innen. Lose können online unter www.postcode-lotterie.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 66 80 erworben werden. Die Gewinner*innen werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 3. Februar 2022.

