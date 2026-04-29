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KfW Research: Gut ein Drittel der Mittelständler berichtet über schwierige Kreditverhandlungen

Frankfurt am Main (ots)

Finanzinstitute sind weiterhin überdurchschnittlich restriktiv bei der Kreditvergabe

Nachfrage nach Krediten bleibt im Mittelstand ebenfalls gering; nur 21 Prozent der Unternehmen führten im ersten Quartal Kreditgespräche

Das Warten auf eine signifikante Belebung der Kreditnachfrage hat sich im ersten Quartal 2026 fortgesetzt. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die mit Banken über Kredite sprachen, stieg zwar zum zweiten Mal in Folge leicht um 0,8 Prozentpunkte an. Mit 21 Prozent lag die Quote der Mittelständler mit Kreditinteresse aber unverändert deutlich unterhalb des langfristigen Durchschnitts. Von den Großunternehmen führten 28,6 Prozent Kreditverhandlungen. Das waren 2,9 Prozentpunkte weniger als im Schlussquartal 2025.

"Bislang sehen wir am Kreditmarkt keine Signale für eine Belebung der Investitionstätigkeit bei den Unternehmen. Die Unsicherheit angesichts mannigfaltiger geopolitischer Krisen und der konjunkturell schwierigen Lage in Deutschland ist einfach zu groß", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Es ist allerdings auch so, dass immer mehr mittelständische Unternehmen gar keinen Bankkredit zur Investitionsfinanzierung nutzen, sondern unter anderem Eigenmittel."

Von denjenigen Mittelständlern, die im ersten Quartal Kreditverhandlungen führten, berichteten 34 Prozent über schwierige Gespräche. Das waren 3,8 Prozentpunkte weniger als im Vorquartal. Die Lage hat sich demnach etwas entspannt, die Banken sind aber weiterhin überdurchschnittlich restriktiv. Bei den Großunternehmen bewerteten 29,1 Prozent ihre Kreditverhandlungen als schwierig, hier gab es kaum eine Veränderung zum Vorquartal.

Das sind die Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.

Besonders Mittelständler im Großhandel bewerteten das Verhalten der Banken als restriktiv. 42,6 Prozent der Unternehmen beklagten hier schwierige Kreditverhandlungen, gefolgt von 41,9 Prozent im Einzelhandel. Bei den Großunternehmen beschrieben sogar 44,7 Prozent der Einzelhändler die Banken als zurückhaltend bei der Kreditvergabe.

"In dem derzeitigen unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfeld ist es durchaus möglich, dass die Kreditverhandlungen für viele Unternehmen noch schwieriger werden als derzeit. Das gilt insbesondere dann, wenn wegen der aktuellen Lage vermehrt Kredite zur Deckung ungeplant höherer Kosten nachgefragt werden sollten", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand

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