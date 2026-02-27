PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KfW

Bundesbauministerium und KfW verbessern Förderkonditionen für Klimafreundlichen Neubau zum 2. März 2026

Frankfurt am Main (ots)

  • Signalzinssatz ab 1% für befristete Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standards
  • Deutliche Zinssenkung auch in weiteren Förderstufen des Klimafreundlichen Neubaus
  • Zuschüsse für Kommunen steigen

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die KfW verbessern die Konditionen für die Neubauförderung im Programm "Klimafreundlicher Neubau" deutlich. Der Kreditzins für die im Rahmen dieses Programms befristet wiederaufgenommene Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standards sinkt auf einen Signalzinssatz von ab 1% eff. p.a. (bei zehn Jahren Laufzeit und zehn Jahren Zinsbindung): Private und gewerbliche Investoren können die aus Mitteln des Bundes verbilligten KfW-Darlehen ab Montag, 2. März 2026, zu den neuen, verbesserten Konditionen über ihre Hausbank bei der KfW beantragen.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Effizienzhaus 55-Förderung ist, dass die Bauprojekte bereits geplant sind und eine Baugenehmigung vorliegt. Seit dem Start Mitte Dezember vergangenen Jahres wurde bereits der Neubau von rund 17.000 neuen Wohneinheiten gefördert.

Eine Zinssenkung zum 2. März 2026 gibt es auch bei der Förderung des "Effizienzhauses 40" im Rahmen des Programms "Klimafreundlicher Neubau" (0,6% eff. p.a. bei zehn Jahren Laufzeit und zehn Jahren Zinsbindung). Die Darlehenszinsen werden aus Mitteln des Bundes verbilligt.

Melanie Kehr, für Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW, sagt: "In Deutschland besteht ein dringender Bedarf an zusätzlichen Wohnungen. Gemeinsam mit dem Bauministerium setzen wir einen weiteren, wichtigen Impuls für eine Beschleunigung im Wohnungsbau: Wir senken die Zinsen für klimafreundliches Bauen deutlich und sorgen so dafür, dass sich Wohnungsneubau finanziell besser rechnet. Die im Dezember befristet wiederaufgenommene Förderung des Effizienzhauses 55 gibt es zu einem Signalzins ab 1%. Höhere energetische Standards im Neubau werden mit noch niedrigeren Zinsen unterstützt. Von der Förderung profitieren Investoren, Mieter und die Gesellschaft - durch günstigere Kreditkosten, dauerhaft geringere Wohnnebenkosten, mehr bezahlbaren Wohnraum und positive Effekte für das Klima."

Auch für kommunale Gebietskörperschaften gibt es ab Montag, 2. März 2026, bessere Förderkonditionen für klimafreundliche Neubauvorhaben: Die Höhe der Zuschüsse wird angehoben.

Neben Wohngebäuden ist auch der klimafreundliche Neubau von Nichtwohngebäuden förderfähig.

Die Förderung ist abhängig von der Verfügbarkeit von Bundesmitteln, die die KfW zur Zinsverbilligung der Förderkredite bzw. für Zuschüsse einsetzt. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht.

Die detaillierten Produktbedingungen und tagesaktuellen Zinskonditionen sind abrufbar unter www.kfw.de/297sowiewww.kfw.de/498

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Christine Volk,
Tel. +49 69 7431 3867
E-Mail: christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.de

Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KfW
Weitere Storys: KfW
Alle Storys Alle
  • 27.02.2026 – 09:30

    KfW Research: Stimmung im Mittelstand bewegt sich wieder aufwärts

    Frankfurt am Main (ots) - - Geschäftsklimaindex steigt leicht - Vor allem im Bauhauptgewerbe herrscht bessere Laune, sowohl im Mittelstand als auch in Großunternehmen - Beschäftigungsaussichten sinken vor allem bei Großunternehmen Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland hat sich im Februar leicht zum Positiven verbessert. Der Index ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:30

    KfW Research: Mittelstand beklagt steigenden Konkurrenzdruck aus China

    Frankfurt am Main (ots) - - Fast jeder fünfte Mittelständler sieht sich steigendem Wettbewerb aus der Volksrepublik ausgesetzt - Vor allem das Verarbeitende Gewerbe und der Handel spüren Konkurrenz über günstige Preise und steigende Qualität - Mehr als 40 Prozent der global tätigen Mittelständler rechnen mit Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition Der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:30

    KfW Research erwartet weiterhin 1,5 Prozent Wachstum für Deutschland in diesem Jahr

    Frankfurt am Main (ots) - - Ökonomen der KfW sehen erste Anzeichen für positive Wirkung des Fiskalpakets der Bundesregierung - Für 2027 rechnet KfW Research mit einem um 1,8 Prozent höheren Bruttoinlandsprodukt für Deutschland - Inflation dürfte sich etwas verlangsamen Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Schlussquartal 2025 leicht gewachsen, nachdem es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren