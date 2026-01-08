PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KfW

KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz wirtschaftlicher Unsicherheit stabil

Frankfurt am Main (ots)

  • KfW-Venture-Capital-Dashboard verzeichnet 2025 7,2 Milliarden Euro Investitionen in deutsche Start-ups
  • KI-Deals mit Rekordjahr
  • Erneut Anstieg bei der Anzahl der Exits

Der deutsche Markt für Wagniskapital erreicht 2025 mit einem Investitionsvolumen von 7,2 Milliarden Euro trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit das Niveau der Vorjahre. 2024 lag das Volumen bei 7,4 Milliarden Euro, 2023 bei 7,1 Milliarden Euro. Das Abschlussquartal des Jahres war mit zwei Milliarden Euro das zweitstärkste Quartal.

Das sind die Ergebnisse des KfW-Venture-Capital-Dashboards, in dem KfW Research quartalsweise Daten zum deutschen Venture-Capital-Markt (VC-Markt) veröffentlicht.

Dr. Dirk Schuhmacher, Chefvolkswirt der KfW, erklärt: "Die Investitionsaktivität auf dem deutschen VC-Markt war 2025 zwar solide. Im internationalen Vergleich bleibt Deutschland jedoch hinter der Dynamik in anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und insbesondere den USA zurück. In der jeweiligen Entwicklung der VC-Märkte kommt also auch die unterschiedliche konjunkturelle Dynamik in diesen Ländern zum Ausdruck."

Im Segment künstliche Intelligenz (KI) verzeichnet Deutschland ein Rekordjahr: Das Gesamtvolumen erreichte rund 2,9 Milliarden Euro - das entspricht etwa zwei Fünfteln des gesamten Investitionsvolumens auf dem deutschen VC-Markt. KI-Start-ups bleiben ein zentraler Wachstumstreiber.

Der Bereich Sicherheit gehört 2025 mit 17 Prozent des deutschen Investitionsvolumens ebenfalls zu den Gewinnern. Dazu zählen unter anderem Cybersicherheit sowie Technologien zur Abwehr physischer Bedrohungen. Start-ups und ihre Investoren adressieren also zusehends die neuen Bedarfe nach innovativen Sicherheitstechnologien im Zuge geopolitischer Herausforderungen.

2025 erfolgten in Deutschland 164 Ausstiege aus VC-Beteiligungen (Exits), erneut mehr als im Vorjahr (2024: 154). Die Bewertungen der veräußerten Unternehmen und damit der Exiterlöse ziehen seit zwei Jahren aber nur langsam an. Eine zentrale Stütze für einen positiven Aufschwung auf dem VC-Markt in den kommenden Jahren wäre eine Belebung der Exit-Märkte mit entsprechenden Rückflüssen an die Investoren.

Der deutsche VC-Markt präsentiert sich weiterhin selektiver als während der Hochphasen in den Jahren 2021 und 2022. Die Zahl der Finanzierungsrunden deutscher Start-ups sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1.444 (2024: 1.540). Zugleich hat sich die Situation der aussichtsreichsten Start-ups gegenüber 2024 verbessert, denn die durchschnittliche Größe der eingeworbenen Finanzierungsrunden stieg erneut an. Finanzierungen von Scale-ups nahmen mit einem Anteil von 49 Prozent weiter an Bedeutung zu. Rund ein Drittel des Dealvolumens wurde von inländischen Investoren getragen.

Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter Venture Capital-Markt in Deutschland | KfW

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel. +49 69 7431 41336
E-Mail: nina.luttmer@kfw.de, Internet: www.kfw.de

Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KfW
Weitere Storys: KfW
Alle Storys Alle
  • 29.12.2025 – 10:05

    KfW Research: Stimmung im Mittelstand fällt zum Jahresende

    Frankfurt am Main (ots) - - KfW-ifo-Geschäftsklimaindex gibt nach - Einzelhandel offenbar enttäuscht vom Weihnachtsgeschäft - KfW Research bleibt optimistisch für 2026 Zum Jahresende hat sich im deutschen Mittelstand keine frohe Weihnachtsstimmung eingestellt. Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen ist im Dezember erneut leicht gefallen - um 0,5 Zähler auf nun minus 15,0 Punkte. Damit verharrt die ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 10:00

    KfW Research: Mehrheit der Kommunen verzeichnet steigende Ausgaben für Biodiversität

    Frankfurt am Main (ots) - - 57 Prozent der Kommunen geben mehr für den Erhalt der biologischen Vielfalt aus als noch vor fünf Jahren - 15 Prozent der Kommunen haben bereits eine übergreifende Biodiversitätsstrategie - Große Kommunen sind aktiver als kleine Das Thema Biodiversität rückt verstärkt in den Fokus der deutschen Kommunen. In einer Befragung im Auftrag ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:09

    KfW Research: Mittelstand ist die tragende Säule des dualen Ausbildungssystems

    Frankfurt am Main (ots) - - Mehr als 90 Prozent aller Azubis arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen - ein höherer Anteil als noch vor 15 Jahren - Ausbildungsgeschehen konzentriert sich immer stärker - Azubi-Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Bremen, gefolgt von Schleswig-Holstein und Niedersachsen Der Mittelstand bleibt die tragende Säule des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren