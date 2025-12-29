PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KfW

KfW Research: Stimmung im Mittelstand fällt zum Jahresende

Frankfurt am Main (ots)

  • KfW-ifo-Geschäftsklimaindex gibt nach
  • Einzelhandel offenbar enttäuscht vom Weihnachtsgeschäft
  • KfW Research bleibt optimistisch für 2026

Zum Jahresende hat sich im deutschen Mittelstand keine frohe Weihnachtsstimmung eingestellt. Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen ist im Dezember erneut leicht gefallen - um 0,5 Zähler auf nun minus 15,0 Punkte. Damit verharrt die Stimmung in den Unternehmen weiterhin deutlich unter der Nulllinie, die für den langfristigen Durchschnitt steht.

Das mittelständische Geschäftsklima sank im Dezember in fast allen Wirtschaftsbereichen, besonders stark allerdings im Dienstleistungssektor. Hier trübten sich die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten erheblich ein, während sich die Bewertung der aktuellen Lage leicht verbesserte. Im Einzelhandel verschlechterte sich die Stimmung ebenfalls, vor allem bedingt durch die Lageurteile. Das könnte darauf hinweisen, dass das Weihnachtsgeschäft enttäuschend verlaufen ist.

Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür wertet KfW Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

"Schon seit dem Spätsommer ist die zu Jahresanfang begonnene Aufhellung der Geschäftserwartungen im Mittelstand ins Stocken geraten. Seit dem Herbst macht sich große Ernüchterung in der Wirtschaft breit. Zu groß sind die Probleme, wie allen voran der China-Schock, in weiten Teilen der Industrie", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Wir erwarten dennoch ein leicht positives Wachstum für Deutschland im vierten Quartal 2025 und eine deutliche Konjunkturerholung im Jahr 2026."

Wie im Mittelstand ist das Geschäftsklima im Dezember auch in den Großunternehmen gefallen. Auch hier war der Stimmungsabfall besonders unter den Dienstleistern signifikant, ebenso in der Industrie. Im Bauhauptgewerbe dagegen ging es auch in den Großunternehmen aufwärts.

Die Erwartungen für die Beschäftigung bewegen sich in den Großunternehmen weiter ins Negative. Viele Unternehmen rechnen offenbar mit dem Abbau von Jobs. Im Mittelstand dagegen sind die Beschäftigungserwartungen grundsätzlich stabiler, im Dezember ist der Rückgang der Beschäftigungserwartungen hier jedoch etwas größer ausgefallen.

Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter: KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel. +49 69 7431 41336
E-Mail: nina.luttmer@kfw.de, Internet: www.kfw.de

Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KfW
Weitere Storys: KfW
Alle Storys Alle
  • 26.12.2025 – 10:00

    KfW Research: Mehrheit der Kommunen verzeichnet steigende Ausgaben für Biodiversität

    Frankfurt am Main (ots) - - 57 Prozent der Kommunen geben mehr für den Erhalt der biologischen Vielfalt aus als noch vor fünf Jahren - 15 Prozent der Kommunen haben bereits eine übergreifende Biodiversitätsstrategie - Große Kommunen sind aktiver als kleine Das Thema Biodiversität rückt verstärkt in den Fokus der deutschen Kommunen. In einer Befragung im Auftrag ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:09

    KfW Research: Mittelstand ist die tragende Säule des dualen Ausbildungssystems

    Frankfurt am Main (ots) - - Mehr als 90 Prozent aller Azubis arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen - ein höherer Anteil als noch vor 15 Jahren - Ausbildungsgeschehen konzentriert sich immer stärker - Azubi-Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Bremen, gefolgt von Schleswig-Holstein und Niedersachsen Der Mittelstand bleibt die tragende Säule des ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:08

    Neue Förderung von Tiefengeothermieanlagen zur kommunalen Wärmeversorgung

    Frankfurt am Main (ots) - - Bundeswirtschaftsministerium, KfW und Munich Re starten innovatives Förderprogramm - Zinsgünstige Darlehen zur Finanzierung von Tiefengeothermiebohrungen - Absicherung der Darlehen deckt Fündigkeitsrisiko ab - Unterlagen zur Vorprüfung können ab sofort eingereicht werden Zum 18. Dezember startet die KfW in Zusammenarbeit mit Munich Re ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren