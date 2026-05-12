Kindernothilfe e.V.

Endspurt für den Kindernothilfe-Medienpreis 2026: Bewerbungsfrist endet am 31. Mai

Duisburg/Berlin (ots)

Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz können noch bis zum 31. Mai ihre im Jahr 2025 erstveröffentlichten Beiträge einreichen. Der Kindernothilfe-Medienpreis 2026 zeichnet herausragende journalistische Beiträge aus den Bereichen Print/Online, TV und Hörfunk zu den Themen Kinderrechte und Kinderrechtsverletzungen weltweit aus.

Zum ersten Mal ist Susanne Schwarzbach, Chefredakteurin beim Deutschlandfunk, Mitglied der Jury des "Story on Stage"-Preises. Neben ihr gehören Jaafar Abdul-Karim, Journalist und TV-Moderator bei der Deutschen Welle, ehemaliger NDR-Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz, Steffi Dobmeier, Mitglied der Stern-Chefredaktion, Journalist und Reporter Florian Gregorzyk, Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, Schauspielerin und Kindernothilfe-Botschafterin Natalia Wörner sowie die Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann zur Jury.

Die Erstplatzierten dürfen am Abend der Preisverleihung live auf der Bühne über die Geschichte hinter ihrem Beitrag berichten. Die Preisverleihung findet im November 2026 in Berlin statt und wird von Moderatorin, Journalistin und Kindernothilfe-Botschafterin Sabine Heinrich moderiert. Der Preis ist mit einem Gesamtbetrag von 5.000 Euro dotiert.

Ebenfalls noch bis zum 31. Mai läuft die Bewerbungsfrist für den "Preis der Kinderjury", der an Medienschaffende vergeben wird, deren Beiträge Kinderrechtsthemen für ein junges Publikum aufbereiten und mit einem Gesamtpreisgeld von 5.000 Euro gewürdigt wird.

Die Preisgelder werden von Partnern der Kindernothilfe zur Verfügung gestellt. Alle Informationen zur Bewerbung sowie zu den Preiskategorien sind unter www.kindernothilfe.de/medienpreis zu finden.

Als eine der größten Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 65 Jahren weltweit Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Die Kindernothilfe ist Mitglied im Bündnis Entwicklung Hilft. Weitere Infos unter kindernothilfe.de

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