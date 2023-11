Kindernothilfe e.V.

25. Kindernothilfe-Medienpreis verliehen: "Ich dachte, dieser Krieg trifft uns nicht"

Berlin/Duisburg (ots)

Alexandra Rojkov sowie Bernd Hauser mit Sascha Montag sind die Gewinnerin und Gewinner des Kindernothilfe-Medienpreises. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Preisverleihung wurde außerdem Journalistin Isabel Schayani für ihre herausragende Auslandsberichterstattung über Kinderrechtsverletzungen geehrt. "Mädchen und Jungen sind unsere Zukunft. Doch tagtäglich werden die Rechte von Millionen von Kindern verletzt: Armut, mangelnde Gesundheits- und Bildungsangebote, Ausbeutung, bewaffnete Konflikte und der Klimawandel rauben ihnen die Chancen auf ein gutes Leben. Wir alle dürfen nicht lockerlassen in unserem Engagement, Kinderrechte zu stärken - die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten leistet einen wichtigen Beitrag hierzu", so Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Schirmfrau der Veranstaltung. Moderatorin Sabine Heinrich führte durch den Abend.

Bernd Hauser und Sascha Montag belegten mit ihrer Reportage "Bei den Nonnen in Nepal: Beten, Lernen, Frei sein" (Dein SPIEGEL) den ersten Platz in der Kategorie "Preis der Kinderjury". "Es geht um Bildung für Kinder und ihre Chance auf ein besseres Leben. Das finden wir sehr wichtig, denn jedes Kind hat das Recht darauf zu lernen", begründete die Kinderjury von drei Berliner Schulen ihre Entscheidung (Nelson-Mandela-Schule, Andreas-Gymnasium und Erich-Kästner-Grundschule). Christian Erll, Maike zum Hoff und Emilia Schildhauer belegten mit ihrem Podcast "Warum mobben wir andere?" (ARD) den zweiten und Claudia Beckschebe, Beatrix Schnippenkoetter, Georg Fahrion, Birte Mensing, Marco Wedig und Antonia Bauer mit ihrer Reportage "Weg aus der Heimat: Auf der Flucht" (Dein SPIEGEL) den dritten Platz. Die Preisgelder wurden von Sponsoren zur Verfügung gestellt.

Alexandra Rojkov und ihre Reportage "Wie Kolja seine Familie verlor, aber nicht seine Hoffnung" (Der Spiegel) wurde mit dem "Story on Stage"-Preis ausgezeichnet. In ihrem Artikel beleuchtet die Journalistin das Schicksal eines ukrainischen Jungen, der bei einem Bombenangriff auf Mariupol seine Familie verlor. Der 15-jährige Kolja bleibt nach dem Tod seiner Familie alleine in den Trümmern zurück. "Ich dachte wirklich, dass dieser Krieg uns nicht trifft", so Kolja. Platz zwei ging an Gereon Wetzel für seinen Film "Sommerfahrt - Zeit heilt keine Wunden" (WDR) und Platz drei belegte Gesche Piening mit ihrem Hörfunkbeitrag "Tod - was soll das?" (DLF Kultur/BR). Anlässlich des 25. Jubiläums des Kindernothilfe-Medienpreises verlieh das Kuratorium außerdem erstmals einen Sonderpreis für herausragende Auslandsberichterstattung. Geehrt wurde Journalistin Isabel Schayani (WDR), die zuletzt vor allem die Situation von geflüchteten Kindern in Griechenland sowie in der Ukraine beleuchtete.

Unter den Gästen waren die Schauspielerinnen und Schauspieler Natalia Wörner, Sina Tkotsch, Heike Kloss, Manou Lubowski und Frederic Heidorn, die Journalisten Dr. Claus Kleber und Andreas Cichowicz sowie Moderator und Comedian Daniele Rizzo.

Seit 1999 verleiht die Kindernothilfe den Medienpreis für Kinderrechte.

