Gamechanger Week der Kindernothilfe gewinnt German Brand Award

Die Kindernothilfe hat im vergangenen Jahr ihre erste Gamechanger Week veranstaltet. Die Agentur House of Yas aus Köln hat die Kinderrechtsorganisation bei der Eventkommunikation und dem Markenaufbau unterstützt und mit der Gamechanger Week der Kindernothilfe nun beim German Brand Award den Preis in der Kategorie "Branded Corporate Social Responsibility" gewonnen. Der Erfolg des Projekts wird dieses Jahr mit einer zweiten Auflage fortgesetzt.

"Mit dem Projekt stellen wir Kinder- und Jugendrechte dorthin, wo sie hingehören: in den Mittelpunkt", betont Sophie Rutter von der Kindernothilfe, die die Gamechanger Week mitentwickelt hat. "Wir freuen uns daher sehr über die Auszeichnung und den großen Erfolg dank der vielen teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen."Rund um den internationalen Tag der Kinderrechte im September 2021 konnten vor allem die 14- bis 25-Jährigen eigens entwickelte Online-Escape-Games von der Kinderrechtsorganisation spielen. Dadurch konnten die Spielerinnen und Spieler in die Welt von Jugendlichen in ihrem Alter aus Asien, Afrika und Lateinamerika eintauchen. Die Geschichten waren fiktiv, aber beruhen alle auf wahren Begebenheiten.

"Damit zeigen wir Jugendlichen, dass sie alle Gamechanger sind und egal, woher sie kommen, gemeinsam etwas verändern können", so Sophie Rutter. "Wir arbeiten aktuell an neuen Spielen für die kommende zweite Gamechanger Week im September 2022, worauf wir uns schon sehr freuen." Die Preisverleihung des German Brand Awards, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, fand in Berlin in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz statt. Damit werden u. a. Unternehmen aller Branchen sowie auch nichtkommerzielle Organisationen für ihre Markenkommunikation gewürdigt. Weitere Informationen gibt es hier: https://kindernothilfe.de/gamechangerweek

Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 60 Jahren benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. Sie fördert gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fast 2 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit. Für den seriösen Umgang mit Spendengeldern erhält die Kindernothilfe seit 1992 jährlich das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).

