BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Presseeinladung: Verleihung des "Großen Stern des Sports" in Gold am 20. Januar 2025

Berlin (ots)

Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der DZ BANK in Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Volksbanken und Raiffeisenbanken verleihen auch in diesem Jahr wieder den "Großen Stern des Sports" in Gold. Die feierliche Ehrung für das herausragende gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit DOSB-Präsident Thomas Weikert und Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), vornehmen. Zum Festakt in der DZ BANK in Berlin laden wir Sie herzlich ein.

Datum: 20. Januar 2025 Beginn: 10:30 Uhr Location: DZ BANK AG Adresse: Pariser Platz 3 in 10117 Berlin

Über Ihre Teilnahme und Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Bitte teilen Sie uns bis zum 15. Januar 2025, 14:00 Uhr, per Mail an presse@dosb.de verbindlich mit, ob und mit wie vielen Redaktionsmitgliedern Sie die Veranstaltung besuchen möchten. Aufgrund der Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Gäste ist es erforderlich, dass Sie sich bis spätestens 09:30 Uhr in der DZ BANK einfinden. Zudem gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Daher benötigen wir folgende Informationen aller Medienschaffenden, die sich anmelden:

- Name, Vorname - Geburtsdatum, Geburtsort - Name des Mediums - Funktion

Zutritt zur Veranstaltung erhalten ausschließlich Personen, die sich vorher fristgerecht akkreditiert haben. Wir empfehlen deshalb, auch Kolleginnen und Kollegen, die als mögliche Vertretung eingeplant sind, vorsorglich anzumelden. Alle anwesenden Gäste müssen darüber hinaus vor Ort ein gültiges Ausweisdokument vorzeigen. Sollten Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit, den Livestream der Preisverleihung auf sportschau.de zu verfolgen.

Nach Ende der Veranstaltung erhalten Redaktionen kostenlos rechtefreies Videomaterial von der Preisverleihung und den drei bestplatzierten Vereinen auf sportvideo.de. Bei Rückfragen ist die Agentur TeamOn ( info@teamon.de) behilflich. Hörfunk-Redaktionen können O-Ton-Material über die Agentur point of listening und den Kontakt Mario Hattwig ( mario.hattwig@pointoflistening.de / 0341 492821-18) kostenfrei bestellen oder im Nachgang via news aktuell auf presseportal.de (BVR) abrufen. Direkt nach der Siegerehrung wird eine Pressemitteilung veröffentlicht. Alle wichtigen Informationen zu den "Sternen des Sports" und den ausgezeichneten Vereinen sowie eine ausführliche Pressemappe und Fotos zum kostenfreien Download stehen dann unter sterne-des-sports.de/presse zur Verfügung.

Qualifiziert für den "Großen Stern des Sports" in Gold 2024 haben sich diese Vereine:

Baden-Württemberg: Turnverein Gengenbach e.V. Bayern: MTV Bamberg e.V. Berlin: SPORTKINDER BERLIN e.V. Brandenburg: FC Borussia Brandenburg e.V. Bremen: TURA Bremen e.V. Hamburg: Tanzbrücke Hamburg e.V. Hessen: TV 1905 Mainzlar e.V. Mecklenburg-Vorpommern: HSG Universität Greifswald e.V. Niedersachsen: Hannoverscher Kanu-Club von 1921 e.V. Nordrhein-Westfalen: Werrepiraten e.V. Region Weser-Ems: Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V. Rheinland-Pfalz: SV 1919 Lemberg e.V. Saarland: Special Olympics Saarland Sportverein e.V. Sachsen: Cheer&Dance e.V. Waldheim Sachsen-Anhalt: TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. Schleswig-Holstein: TSB Flensburg v. 1865 e.V. Thüringen: SV Deube e.V.

Einen Überblick über die Initiativen der 17 Vereine finden Sie in diesem Finalistenflyer. Die Entscheidung über die finalen Platzierungen und den Gewinnerverein des "Großen Stern des Sports" in Gold wurde im Vorfeld von einer hochkarätigen Jury unter dem Vorsitz von DOSB-Vizepräsidentin Kerstin Holze getroffen.

Mit dem Wettbewerb "Sterne des Sports" würdigen der DOSB und die Volksbanken und Raiffeisenbanken bereits seit 2004 alljährlich Sportvereine, die sich gesellschaftlich in herausragender Weise engagieren. Erstmals liefen in diesem Jahr alle Bewerbungen über eine zentrale Bewerbungsplattform; die Initiativen und Engagements aller teilnehmenden Vereine sind öffentlich unter www.viele-schaffen-mehr.de/sterne-des-sports einsehbar. Die Gewinnervereine des "Großen Stern des Sports" in Bronze auf lokaler Ebene hatten sich für die Auszeichnung auf den Landesebenen qualifiziert. Die Landessieger erhielten im Herbst 2024 den "Großen Stern des Sports" in Silber und haben nun bei der Preisverleihung in Berlin die Chance auf den Bundessieg, den mit 10.000 Euro dotierten "Großen Stern des Sports" in Gold.

Hinweis: Diese Veröffentlichung ist nicht zur redaktionellen Verwendung vorgesehen.

Wenn Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich gern jederzeit an:

Timo Prüfig // 040 9707997-72 // sterne-des-sports@dammannworks.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.sterne-des-sports.de

Original-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell