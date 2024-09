BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Kreative Talente gesucht! 55. Internationaler Jugendwettbewerb jugend creativ startet mit Schirmherr Robert Habeck zum Thema "Echt digital"

Am 1. Oktober 2024 startet der 55. Internationale Jugendwettbewerb jugend creativ. Unter dem Motto "Echt digital" sind Kinder und Jugendliche aufgerufen, sich in Bildern, Kurzfilmen und Quizfragen mit den Chancen und Herausforderungen der digitalen Welt auseinanderzusetzen. "Junge Menschen sind heute mit digitalen Technologien bereits früh vertraut. Fragen aber stellen sich auch ihnen: Welche Auswirkungen hat der Einsatz digitaler Werkzeuge - wie etwa der Künstlichen Intelligenz - auf unser aller Zusammenleben? Welche Schwierigkeiten, aber auch welche Möglichkeiten für unsere Gesellschaft bringt er mit sich?", erläutert Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Schirmherr der 55. Wettbewerbsrunde. "Dass Kreativität ein echter Standortfaktor ist, ist dabei längst bekannt, denn das innovative und wirtschaftliche Potenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft unseres Landes ist hoch. Deswegen ist es so wichtig, Talente frühzeitig zu erkennen und zu fördern - und genau hier leistet der Wettbewerb einen wichtigen Beitrag", so Habeck weiter.

Als Jungbotschafter unterstützen der Webvideoproduzent und Influencer Younes Zarou, Laura Aurelia Hoffmann, Mentorin beim CoderDojo Nürnberg, und Sofia Senoussi, mehrfache jugend creativ Bundespreisträgerin in der Schweiz, den 55. Jugendwettbewerb.

Von Malereien, Zeichnungen, Computer- und Druckgrafiken über Collagen und Fotos bis hin zu Mixed-Media-Arbeiten - der Kreativität sind in der Kategorie Bildgestaltung keine Grenzen gesetzt. Passend zum Wettbewerbsthema sind auch eigenständig erstellte Bilder, die mithilfe digitaler Mittel wie Zeichensoftware oder Kreativitäts-Apps entstehen, ausdrücklich erwünscht. In der Kategorie Kurzfilm können die Teilnehmenden ihre Ideen in verschiedensten Genres wie Animation, Dokumentation oder Science-Fiction umsetzen. Die besten kreativen Werke werden in beiden Kategorien auf Orts-, Landes- und Bundesebene ausgezeichnet. Bilder und Quizscheine können bei den veranstaltenden Volksbanken und Raiffeisenbanken eingereicht werden, Kurzfilme über das Videoportal www.jugendcreativ-video.de. Einsendeschluss ist der 13. Februar 2025.

Auf die Bundessiegerinnen und Bundessieger der Kategorien Bildgestaltung und Kurzfilm wartet ein besonderes Highlight: Sie werden zur Bundespreisträgerakademie im Sommer 2025 eingeladen, wo sie ihre künstlerischen Fähigkeiten in kreativen Werkstätten weiterentwickeln können. Im Bereich Bildgestaltung haben die jungen Talente außerdem die Chance, sich mit den besten jungen Künstlerinnen und Künstler aus Frankreich, Luxemburg, Italien, Österreich und der Schweiz zu messen.

Bildung und Kreativitätsförderung im Fokus

Der Internationale Jugendwettbewerb jugend creativ verfolgt seit über 50 Jahren das Ziel, Kinder und Jugendliche zur kreativen Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen anzuregen. Das Motto "Echt digital" der neuen Wettbewerbsrunde greift einen der zentralen Trends unserer Zeit auf. "Im rapiden technischen Wandel vermischen sich Virtualität und Realität immer stärker und verändern gesellschaftliche Interessen und Bedürfnisse. Immer neue technische Innovationen stellen Weichen für die Zukunft. Was macht Digitalisierung mit jungen Menschen? In dieser Wettbewerbsrunde wollen wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, die Digitalisierung ihres Alltags ausführlicher zu reflektieren und sich kreativ dazu auszudrücken", so Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

