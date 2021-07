BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Schulserviceportal Jugend und Finanzen mit Comenius-EduMedia-Award 2021 ausgezeichnet

Berlin (ots)

Das Schulserviceportal Jugend und Finanzen der Volksbanken und Raiffeisenbanken ist im Juli 2021 mit dem Comenius-EduMedia-Siegel der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien (GPI) erneut geehrt und damit als herausragendes digitales Bildungsmedium gewürdigt worden. Eine aus Wissenschaftlern sowie Fach- und Bildungspraktikern besetzte internationale Fachjury wählte die diesjährigen Preisträger aus insgesamt 185 geprüften Beiträgen aus.

"Die Förderung finanzieller Allgemeinbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist ein wichtiger gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Hierfür leisten die Volksbanken und Raiffeisenbanken seit jeher einen wertvollen Beitrag. Das vielfältige Bildungsengagement von Genossenschaftsbanken in ihrer jeweiligen Region zeigt das Schulserviceportal Jugend und Finanzen seit nunmehr zehn Jahren im bundesweiten Überblick auf. Über die pädagogische Würdigung dieser Internetplattform mit der Comenius-EduMedia-Auszeichnung freuen wir uns sehr", so Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

Auf dem seit 2011 bestehenden Schulserviceportal wird für Lehrkräfte, Eltern und Verbraucher im bundesweiten Überblick ersichtlich, welche Genossenschaftsbanken sich mit Finanzbildungsprojekten engagieren und wie diese ausgestaltet sind. Darüber hinaus liefert die Internetplattform zahlreiche Unterrichtsmaterialien und aktuelle Informationen zur ökonomischen Bildung sowie zur Berufsorientierung junger Menschen. Im Onlineglossar "Finanzen A bis Z" werden über 200 wichtige Fachbegriffe rund um das Thema Finanzen verständlich erklärt. Dabei wird auch Bezug auf aktuelle Finanzthemen genommen. So werden zum Beispiel Begriffe wie "virtuelles Geld", "NFC", oder "nachhaltige Finanzen" erläutert. Eltern erhalten Empfehlungen, wie Finanzerziehung ihrer Kinder in der Familie aussehen kann. Zusätzlich steht seit 2020 auf der Videoplattform YouTube ein eigener Kanal des Schulservices Jugend und Finanzen mit Erklärvideos und Impulsspots für Schule und Unterricht rund um die Themen Geld und Finanzen bereit. Hier werden auch aktuelle ökonomische Sachverhalte wie der EU-Binnenmarkt oder der Zusammenhang der Coronakrise mit der Konjunktur leicht verständlich erörtert. Für alle an Finanzbildung Interessierten steht der monatlich erscheinende kostenlose Newsletter "Jugend und Finanzen aktuell" bereit. Dieser bietet regelmäßig Neuigkeiten über aktuelle Studien, ausgewählte Bildungsprojekte, Veranstaltungstermine sowie über neue Arbeitsmaterialien auf dem Portal.

Bei der Konzeption und Redaktion der Internetplattform wird der BVR als Herausgeber des Schulserviceportals von der auf Bildungskommunikation spezialisierten Agentur Eduversum unterstützt. Die pädagogische Beratung zum auf dem Portal bereitgestellten Unterrichtsmaterial und den Empfehlungen zur Unterrichtspraxis leistet die Stiftung Jugend und Bildung. Für das Webdesign ist die Berliner Agentur nulleinsTM brand creation verantwortlich.

Über die Comenius-EduMedia-Auszeichnung

Seit 26 Jahren würdigt die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien (GPI) mit dem Comenius-EduMedia-Award jährlich herstellerunabhängig hochwertige Bildungsmedien. Er ist einer der wichtigsten europäischen Preise für digitale Bildungsmedien. Die Bezeichnung des EduMedia-Awards bezieht sich auf den im 17. Jahrhundert wirkenden Pädagogen Johann Amos Comenius, der Vorreiter einer anschaulichen, verständlichen und kindgerechten Bildung.

Schulserviceportal: www.jugend-und-finanzen.de

YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/SchulserviceJugendundFinanzen

Informationen zur Auszeichnung auf www.comenius-award.de

Newsletter-Abonnement: www.jugend-und-finanzen.de/newsletter

