BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Bereit für Morgen: Open-Air-Konzerte der Volksbanken Raiffeisenbanken und der Fantastischen Vier feiern eine Zukunft voller Zuversicht an fünf außergewöhnlichen Orten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Bühne frei für alle Zuversichtlichen im Land! Die Volksbanken Raiffeisenbanken haben sich mit der Kult-Band "Die Fantastischen Vier" zusammengeschlossen und mit vereinten Kräften eine Kampagne auf die Beine gestellt, die es so noch nie gegeben hat: Gemeinsam laden sie Macherinnen und Macher, Fans und Hoffnungsträger an fünf außergewöhnliche Orte in Deutschland ein, um zu feiern, was die Zukunft bereithält. Die Open-Air-Konzerte bilden das Highlight der diesjährigen "Morgen kann kommen"-Kampagne, mit der die Volksbanken Raiffeisenbanken Menschen dazu aufrufen, zu teilen, was sie nach vorne schauen lässt, und damit zu mehr Zuversicht zu inspirieren.

"Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele." Das ist der Leitgedanke der Volksbanken Raiffeisenbanken und er ist heute aktueller denn je. "Deutschland braucht Menschen, die mutig und entschlossen nach vorne schauen - das gilt immer, aber aktuell natürlich sogar noch mehr als sonst", sagt Marc Weegen, Abteilungsleiter Markenstrategie und -kommunikation beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). "Wir wollen Beispiele sichtbar machen. Daraus ist die Idee entstanden, eine Plattform der Zuversicht zu schaffen, um Menschen im ganzen Land zu inspirieren."

"Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei." heißt die langfristig angelegte Kampagne der Volksbanken Raiffeisenbanken, die in diesem Jahr in gleich fünf besonderen Events ihren Höhepunkt findet: Die Fantastischen Vier geben im September 2021 fünf exklusive Konzerte in außergewöhnlichen Locations - selbstverständlich nur, wenn die Corona-Lage es zulässt, aber die Zeichen dafür stehen gerade gut. Anstelle klassischer Musik-Arenen haben die Kolleginnen und Kollegen der rund 800 Volksbanken Raiffeisenbanken dafür spektakuläre Orte im Umfeld ihrer Geschäftsgebiete nominiert. Das Rennen gemacht haben die Museumsinsel Schloss Gottorf (Schleswig), das Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz (Thale), die Mittelstation der bayerischen Jennerbahn (eine Seilbahn bei Schönau am Königssee), die Klosterruine Calw-Hirsau (Schwarzwald) und die Turnierwiese bei Manderscheid (Eifel), gelegen zwischen zwei Burgruinen. Sie alle stehen für das Wechselspiel zwischen Wandel und Beständigkeit - und ab sofort auch für die Zuversicht, dass es immer vorwärts geht im Leben und auch wieder Zeiten kommen, in denen das gemeinsame Feiern von Live-Musik wieder selbstverständlich ist.

"Freut euch über das, was gerade möglich ist. Über das Schöne im Hier und Jetzt, dann kann man auch zuversichtlich an Morgen denken. Die Message steckt in unserem aktuellen Song 'Irgendwann'. Ich hoffe sehr, dass jeder von euch etwas findet, das ihn positiv nach vorne blicken lässt", sagt Bandmitglied Thomas D. mit Blick auf die "Morgen kann kommen"-Kampagne der Volksbanken Raiffeisenbanken.

Der Startschuss der Aktion fällt am 1. Juni 2021 und richtet sich an alle, die in turbulenten Zeiten tun, was sie können, um das Füreinander zu stärken und ihre Umgebung ein Stück besser zu machen. Den Kick-off bildet ein großer Aufruf, Videobotschaften der Zuversicht in der App "GewinnerVideo" zu teilen. Der Download der App für Android und iOS ist kostenfrei. Unter allen Teilnehmenden verlosen die Volksbanken Raiffeisenbanken rund 5.000 Tickets für die exklusiven Open-Air-Konzerte der Fantastischen Vier im September.

"Wir glauben, dass aus der Kraft der Nähe und der Gemeinschaft Zuversicht entsteht. Hier setzen wir mit unserer 'Morgen kann kommen'-Kampagne an. Wir freuen uns über jeden, der mit einer Botschaft Teil der großen Zuversichtsbewegung wird. Denn es gibt so viele gute Gründe, sich auf die Zukunft zu freuen", sagt André Musalf, Gruppenleiter Markenkommunikation beim BVR.

Ab dem 8. Juni 2021 wird die Kampagne bundesweit im TV, als Bewegtbild in den Online- und den nationalen sowie lokalen Social-Media-Kanälen unterstützt. Die große Mehrzahl der Tickets wird auf diesem Wege an Menschen verlost, die ihre Zuversichtsbotschaft über die App abgegeben haben.

Parallel fahren zwei "Ticket-Busse" von Juni bis August 2021 rund 100 ausgewählte Filialen der Volksbanken Raiffeisenbanken an, um Kundinnen und Kunden sowie Passantinnen und Passanten die Chance zu geben, Tickets vor Ort zu gewinnen. An jeder Station werden nämlich Vor-Ort-Gewinne verlost: zweimal je zwei Tickets für eines der fünf "Morgen kann kommen"-Konzerte.

Alle Infos zur Teilnahme im Überblick:

- In einer max. 35-sekündigen Videobotschaft teilen Menschen ihre Zuversichtsbotschaften und beantworten die Frage, warum sie Lust auf morgen haben und sich auf die Zukunft freuen. Die Teilnahme ist vom 1. Juni 2021 bis zum 27. August 2021 über die App "GewinnerVideo" (verfügbar für Android, in Kürze auch für Apple iOS) oder über die Ticket-Busse vor Ort möglich. - Unter allen Teilnehmenden verlosen die Volksbanken Raiffeisenbanken rund 5.000 Tickets für die exklusiven Open-Air-Konzerte der Fantastischen Vier. - Eine Auswahl der eingereichten Videos wird ab Mitte Juli auf der Kampagnenwebsite www.vr.de/morgenkannkommen vorgestellt. Hier sind zudem alle Teilnahmebedingungen und die Stationen der Ticket-Busse hinterlegt. - Die Open-Air-Konzerte und die Ticket-Tour finden unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzverordnung und Empfehlungen des RKI statt. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Wir sind zudem zuversichtlich, dass zum geplanten Zeitpunkt der Konzerte im September Lockerungen für Genesene, Geimpfte und Getestete greifen.

Über die Volksbanken Raiffeisenbanken

"Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele." Aus dieser genossenschaftlichen Idee wurden die deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken vor über 170 Jahren gegründet und werden auch heute noch aus dieser Überzeugung heraus geführt. Die rund 800 Genossenschaftsbanken, mit 8.566 Filialen, 138.150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 18,4 Millionen Mitgliedern bilden nicht nur eines der dichtesten Bankservicenetze Europas. Sie legen außerdem das Fundament, das mit regionaler Nähe und gleichzeitig überregionaler Vernetzung umfassende, individuelle Finanzlösungen für über 30 Millionen Kundinnen und Kunden aus einer Hand möglich macht. Als Teil der starken Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken verfügen die Volksbanken Raiffeisenbanken über ein breites Partnernetzwerk. Gleichzeitig sind die eigenständigen Banken stark in das regionale Wirtschaftsleben eingebunden und fördern auf lokaler Ebene zukunftsfähige Projekte für eine nachhaltig erfolgreiche Entwicklung der Regionen. Für eine zuversichtliche Zukunft - Morgen kann kommen.

Original-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell