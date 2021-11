Studiosus Reisen

Von Island über Italien bis nach Südafrika: Studiosus veröffentlicht Europa- und Fernreisen-Kataloge 2022

München (ots)

Durch das Gassengewirr von Bari schlendern, die Trulli von Alberobello bewundern und in der Kooperative von Alessandro Bioprodukte kosten. Das besondere daran? Sie gedeihen von Schutzgeldzahlungen befreit auf ehemaligen Feldern der Mafia. Mit der Studiosus-Reiseleiterin zu den Sassi, den Höhlenwohnungen von Matera, und zum achteckigen Castel del Monte, errichtet von Stauferkaiser Friedrich II. Zwischendurch eine Runde Abkühlung im Hotelpool im Meer gefällig? Das sind nur einige Höhepunkte der achttägigen Studiosus-Reise "Apulien - Trulli und Castel del Monte". Sie zählt zu den gefragtesten Reisen des Studienreisen-Marktführers 2021 und ist natürlich auch wieder im Katalog "Europa 2022" vertreten, der soeben druckfrisch erschienen ist.

Die Auswahl reicht von Island bis Italien, von Frankreich bis Griechenland. Auch der neue Katalog "Fernreisen 2022" hat es in sich - mit einem umfassenden Reiseangebot in Asien, Australien, Amerika und Afrika. Darüber hinaus hat Studiosus die drei Produktlinien-Kataloge CityLights, me & more und smart & small für die Saison 2022 neu aufgelegt. Insgesamt bündeln die Kataloge für 2022 auf 1000 Seiten Reisen in rund 120 Destinationen weltweit. Auf allen Reisen sind die Studiosus-Gäste dabei besonders klimaschonend unterwegs. Neben allen Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten werden auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Länder und Regionen, die mit Studiosus wieder bereist werden können, sind im Internet unter https://www.studiosus.com/service/reisesicherheit-aktuell abrufbar.

Studiosus-Katalog "Europa 2022"

Beeindruckende Wasserfälle und Geysire, mächtige Gletscher und Vulkane: Das ist Island, das erste Land außerhalb Deutschlands, in das Studiosus-Gäste nach dem Lockdown 2021 wieder reisen konnten. Sieben Reisen sind im Katalog 2022 gebündelt - von einwöchigen Rundreisen zu den Höhepunkten der Insel bis zu zweiwöchigen Natur- und Wanderreisen, von Angeboten im Sommer mit Erkundung des faszinierenden Hochlands bis zu Wintertrips, bei denen sich nicht selten die magischen Polarlichter zeigen.

Unangefochtener Spitzenreiter unter den Studiosus-Zielen ist und bleibt Italien. Daher hat der Reiseveranstalter dort auch im kommenden Jahr wieder ein umfangreiches Angebot zusammengestellt: von Norditalien-Reisen, zum Beispiel ins Veneto oder die Lombardei, über die Toskana und Umbrien bis zu den Äolischen Inseln. Auf dem Programm stehen neben Metropolen von Mailand bis Rom und Klassikern wie Uffizien und Co. spannende Exkursionen mit der Studiosus-Reiseleiterin wie eine Tour mit einem Trüffelsucher in der Nähe von Spello oder der Besuch eines Zitronenhains am Golf von Neapel. Oder wie wäre es mit einer Wanderreise nach Sardinien, Sizilien oder auf die Äolischen Inseln? Insgesamt sind rund 30 Italienreisen im neuen Europa-Katalog gebündelt.

Auch weitere Südeuropa-Ziele warten 2022 auf die Studiosus-Gäste, darunter Spanien und Portugal. In Portugal lockt natürlich die Hauptstadt Lissabon, aber der Studiosus-Reiseleiter bringt die Urlauber auch in den grünen Norden oder zu den weiten Oliven- und Korkeichenhainen des Alentejos im Süden, zu den Felsbuchten der Algarve und an die wildschöne Westküste, ebenso wie in die Studentenstadt Coimbra und die Portweinmetropole Porto. Besonders gut eignet sich das Land auch für Wanderreisen, zum Beispiel an der Algarve und im Dourotal.

Mit mehr als zehn Reisen im neuen Europa-Katalog zählt auch Griechenland zu den Klassikern bei Studiosus. Bei einigen Terminen können die Urlauber zum Beispiel auch die Frühlingsblüte oder das Griechische Osterfest miterleben.

Studiosus-Katalog "Fernreisen 2022"

Mehr als 50 Reiseziele von Asien über Australien und Amerika bis nach Afrika sind im neuen Studiosus-Fernreisenkatalog für 2022 gebündelt. Die Felsenstadt Petra, ein Bad im Toten Meer und eine Übernachtung im Beduinenzelt im Wadi Ram zählen zu den Höhepunkten der Studiosus-Reisen nach Jordanien. Ein Geheimtipp: die Wanderreise von Amman bis ins Wadi Ram mit mehreren leichten und mittleren Touren und einer Jeepsafari in der Wüste. Wüsten und Wadis stehen auch bei den drei Studiosus-Reisen in den Oman im Mittelpunkt. Außerdem zeigt der Studiosus-Reiseleiter den Gästen eine der letzten Dhau-Werften in Sur, einen Dattelhain oder klettert mit ihnen zum Sonnenuntergang auf eine Düne.

In Asien lockt beispielsweise Japan. Bei sechs Rundreisen können die Studiosus-Gäste das geheimnisvolle Land zwischen Tradition und Moderne kennenlernen: Morgens fahren sie mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Metropole zu Metropole, abends schlafen sie in einem Ryokan auf klassischen Futons. Einige Termine hat Studiosus zur Kirschblüte und zur Herbstlaubfärbung aufgelegt.

Auf den Spuren der Big Five sind die Urlauber in Südafrika unterwegs, das zu den beliebtesten Studiosus-Destinationen in der Ferne zählt. Mit der Studiosus-Reiseleiterin geht es außerdem in Johannesburgs Township Soweto und ins Königreich Eswatini, Afrikas letzte absolutistische Monarchie. Vier Südafrikareisen mit zahlreichen Terminen sind bei Studiosus 2022 im Programm.

Weitere Infos

Informationen zu allen Studiosus-Reisen gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Das umfassende Sicherheits- und Hygienekonzept von Studiosus ist hier abrufbar: https://magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-Studiosus

Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Zur Studiosus-Gruppe gehört auch der im günstigeren Rundreise-Segment positionierte Veranstalter Marco Polo. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. Neben Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten kompensiert Studiosus durch Investitionen in Klimaschutzprojekte auch alle Flugreisen sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung. Damit sind Gäste von Studiosus und Marco Polo klimaschonend unterwegs. Internet: www.studiosus.com und www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/Nachhaltigkeit

