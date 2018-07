KN: Simonis im Interview: Je ne regrette rien

Kiel (ots) - Kiel. Schleswig-Holsteins ehemalige Ministerpräsidentin Heide Simonis feiert am 4. Juli ihren 75. Geburtstag und ist noch immer schlagfertig. Sie bereue nichts, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview der "Kieler Nachrichten" (Mittwoch-Ausgabe). Auf die entsprechende Frage antwortete Simonis. "Nein, da halte ich es mit Edith Piaf: Non, je ne regrette rien!"

Die ehemalige Regierungschefin lebt zusammen mit ihrem Mann Udo in einer Kieler Wohnung und gibt kaum noch Interviews. Zu ihrem 75. Geburtstag machte sie eine Ausnahme und äußerte sich in den "Kieler Nachrichten" auch zum abrupten Ende ihrer Karriere. Das Scheitern Ihrer Wiederwahl zur Ministerpräsidentin hatte 2005 ihr Leben verändert. "Ja, weil es ein hinterhältiger Stich in den Rücken war. Doch zwölf Jahre in solch einem Amt sollten genug sein. Es gab und gibt ja noch andere schöne und wichtige Aufgaben", sagte Simonis der Zeitung.

Simonis nahm auch Stellung zur aktuellen Politik. Ob sie sich Sorgen um Europa mache? "Ja, sehr. Wenn die Dänen einen Zaun entlang der Grenze zu Deutschland bauen, wenn der italienische Innenminister die Sinti und Roma zählen lassen will, wenn der Brexit gegen den mehrheitlichen Willen der englischen Bevölkerung durchgezogen wird, wenn der bayerische Ministerpräsident ein Vorbild im ungarischen Anti-Europäer sieht, dann droht der Traum vom solidarischen, friedlichen Europa zu zerplatzen. Es muss nicht so weit kommen, doch die Gefahr ist auf einmal sehr real."

2014 machte Heide Simonis ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich. Im Interview mit den "Kieler Nachrichten" ging sie auch auf ihren Gesundheitszustand ein. "Diese Krankheit hat ganz unterschiedliche Varianten; bei mir ist die physische Mobilität sehr eingeschränkt. Doch ich freue mich weiterhin über jeden Tag, der gut verläuft", sagte sie dem Blatt.

