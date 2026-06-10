Stuttgarter Nachrichten

Die WM sprengt alle Grenzen

US-Präsident Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino prägen ein Turnier voller Problem.

Stuttgart (ots)

Viele Liebhaber des Spiels hatten angenommen, der Weltverband könne nach den Weltmeisterschaften in den Autokratien Russland (2018) und Katar (2022) nicht tiefer sinken. Das war ein Irrtum. Und jenseits der Anbiederung Infantinos stellt sich die Frage, wie das Credo des Fifa-Bosses vom Fußball, der die Welt vereinen soll, zu seinem Verhältnis zu einem Staatschef passt, der die Spaltung auf dem Globus vorantreibt.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell