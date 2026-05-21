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Vertrauen verspielt
Bundestrainer Julian Nagelsmann kämpft darum, vor der Fußball-WM die Zweifel zu vertreiben.

Stuttgart (ots)

Wie ein Getriebener der eigenen Personalpolitik wirkte Nagelsmann zuletzt. Auch, weil sein WM-Kader Name für Name über bestimmte Medien durchgestochen wurde. Ein Kommunikationsdesaster, das dem Bundestrainer nach seinen klärenden Telefonaten mit den Kandidaten nicht zwingend anzulasten ist. Wobei es nur einen Nebenaspekt darstellt, dass die Leaks die DFB-Aktion konterkarierten, die WM-Spieler durch Familienmitglieder und Freunde per Videobotschaft zu verkünden.Doch die ganze Angelegenheit kostet Vertrauen. Nicht nur Nagelsmann, sondern ebenso die DFB-Spitze. Nichts war zu sehen oder zu hören von Sportdirektor Rudi Völler, Geschäftsführer Andreas Rettig oder Präsident Bernd Neuendorf, als es in den vergangenen Wochen und Tagen darum ging, ein besseres Timing und eine bessere Kommunikation rund um die Nationalmannschaft hinzubekommen.

Pressekontakt:

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Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

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