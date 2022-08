Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Training für ukrainische Soldaten

Voraussetzung Nummer eins für ein Gelingen der EU-Ausbildungsmission für die ukrainische Armee wäre, aus der so wenig wirksamen EU-Mission in Mali zu lernen. Also das Prinzip der Lastenteilung hochzuhalten, nicht aber eine Überfülle von Mitspracherechten und Einzelinteressen. Voraussetzung Nummer zwei: Eine solche Mission kann nur auf EU-Gebiet stattfinden. Mag das freie Europa von Putin auch in die Rolle einer politischen Kriegspartei gedrängt worden sein und diese Rolle annehmen - der Weg in eine direkte militärische Konfrontation und Eskalation wäre in der aktuellen Lage so unnötig wie falsch.

