Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum 9-Euro-Ticket

Stuttgart (ots)

Es braucht in dieser Frage jetzt rasche Entscheidungen. Es ist auffällig, dass sich ausgerechnet Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in der Debatte vornehm zurückhält. Anstatt sich an die Spitze der Bewegung zu stellen, spielt er auf Zeit. Er will in Ruhe Bilanz des 9-Euro-Tickets ziehen und sich dann irgendwann mit den Bundesländern zusammensetzen. Dabei hat Wissing einiges gutzumachen. Regierungsgutachter haben ihm gerade erst zu wenig Ehrgeiz beim Klimaschutz attestiert. Aber über den Abbau klimaschädlicher Subventionen, mit dem sich der Nahverkehr finanzieren ließe, mag er nicht reden. Macht Wissing so weiter, wird das nichts mit der Verkehrswende.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell