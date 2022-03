Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Frauentag

Vermutlich ist es Absicht, doch die Symbolik könnte am Ende verheerend sein. Die Gewerkschaften rufen ausgerechnet am Internationalen Frauentag zum Warnstreik im öffentlichen Dienst auf - angehalten sind auch Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, ihre Arbeit niederzulegen. Selbstverständlich müssen Erzieherinnen und Erzieher für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen. Aber ausgerechnet am Frauentag? Das könnte die falschen Fronten aufwerfen. Denn am Ende könnte dieser Warnstreik diejenigen gegeneinander ausspielen, die in in Deutschland nicht nur in Pflegeheimen und Kitas, sondern auch in Familien immer noch den Löwenanteil der sogenannten Sorgearbeit tragen: Frauen.

