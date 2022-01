Beeindruckender und beeindruckter Sieger: Oliver Petszokat ist DER AFFE und gewinnt "The Masked Dancer"

ProSieben

Unterföhring (ots)

Besondere Moves. Begeisternde Auftritte. Beeindruckender und beeindruckter Sieger. Oliver Petszokat tanzt als DER AFFE und gewinnt "The Masked Dancer". "Ich bin sehr erleichtert, dass es wirklich so gut funktioniert hat und die Leute mitgerissen hat", sagt der glückliche Sieger nach dem Finale: "Ich habe so viel Positives gehört und gelesen. Dass die Show total Spaß macht, einfach eine schöne Zeit schenkt und tolle Unterhaltung ist. Teil davon gewesen zu sein, ist großartig. Aber ich muss auch sagen: Körperlich war es wirklich die größte Herausforderung meines Lebens."

Vor dem AFFEN wurden in der Show bereits drei weitere Stars demaskiert: Schauspielerin Wolke Hegenbarth schlüpft aus der MAUS. Moderatorin Marlene Lufen lässt die ZOTTEL tanzen. Und Schauspieler Timur Bartels wirbelt im BUNTSTIFT über die Bühne.

Die ProSieben-Show verabschiedet sich mit 8,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre) am Donnerstag.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Herzlichen Glückwunsch, lieber Oliver Petszokat. Was für ein verrückter Spaß! Das #MaskedDancer-Team bei Endemol Shine und ProSieben hat mit so viel Liebe und Leidenschaft vier Shows auf die Bühne gezaubert. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten, unseren sieben maskierten Stars, unseren Detektiv:innen im Rateteam und Matthias Opdenhövel ganz herzlich bedanken."

