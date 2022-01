ProSieben

Wer tanzt als AFFE, BUNTSTIFT, MAUS und ZOTTEL? Im #MaskedDancer-Finale am Donnerstag fallen vier Masken

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Matthias Opdenhövel bittet am Donnerstag, 27. Januar, zum letzten Tanz. Im "The Masked Dancer"-Finale fallen live auf ProSieben ALLE Masken: Wer ist der AFFE? Wer steckt im BUNTSTIFT? Wer tanzt als MAUS? Wer zottelt das ZOTTEL? Dieses Rätsel will auch die Weihnachts-GANS Yvonne Catterfeld (Gewinnerin des #MaskedSinger-Weihnachtsspecial) als prominente Rate-Gästin gemeinsam mit Alexander Klaws, Steven Gätjen und den Zuschauer:innen im #MaskedDancer-Finale lösen. Produziert wird die Tanz-Rate-Show von Endemol Shine Germany live aus Köln.

TV-Rätsel für ALLE. ProSieben bietet zu allen vier Liveshows von "The Masked Dancer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Das "The Masked Dancer"-Finale - am Donnerstag, 27. Januar 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Hinweis: Auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskeddancerfinden Sie Interviews mit den Demaskierten, dem Rateteam, dem Moderator sowie Fotos und weitere Infos zur Show.

Hashtag zur Show: #MaskedDancer

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer, Julia Bauer Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1184 email: frank.wolkenhauer@seven.one, julia.bauer@seven.one Photo Production & Editing Stephanie Bruchner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166 email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell