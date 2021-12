Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu 5 Jahre Breitscheidplatz

Was Terrorismus ist, definieren Baden-Württemberger anders als Niedersachsen und wieder anders Sachsen. Gefährder, also potenzieller Attentäter, ist in Berlin jemand anderes als in München, Aachen oder an den Grenzen, die die Bundespolizei sichert. Sind für den Antiterrorkampf schon in Deutschland Basisbegriffe nicht gemeinsam definiert, fehlen sie erst recht auf europäischer und globaler Ebene: mindestens 87 Definitionen von Terrorismus zirkulieren aktuell um die Erde. Da helfen die beschwichtigenden Aussagen einzelner Abgeordneter nicht weiter, allein durch die Arbeit der Untersuchungsausschüsse sei ja schon das eine oder andere verändert worden. Das dient der Entschuldigung, nur wenig konkret zu tun - und verdreht sich spätestens dann ins Zynische, wenn der nächste Anschlag Tote und Verletzte fordert.

