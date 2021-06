Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen

Stuttgarter Nachrichten

Welche weiteren Lockerungen auch immer die Landesregierung anstrebt, ob in der Gastronomie oder im Einzelhandel, sie sollte vordringlich auf die Schulen schauen. Selbst die Ständige Impfkommission hat betont, dass die Übertragung des Corona-Virus in Schulen nur "eine untergeordnete Rolle" gespielt habe.

Kultusministerin Theresa Schopper hat Recht, wenn sie jetzt bei Schülern die Maskenpflicht lockern will. Aber das darf - auch angesichts des heißen Wetters - nicht erst in zehn oder 14 Tagen passieren, wie es dem Staatsministerium vorschwebt. Jetzt muss gehandelt werden und die Fachministerin muss sich durchsetzen. Die Maskenpflicht an allen Schulen sollte auf den Pausenhöfen sofort gestrichen werden, an Grundschulen auch in den Klassenräumen - und für die anderen Schularten braucht es einen Fahrplan in die maskenlose Zeit.

