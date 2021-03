Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Astrazeneca-Aussetzung

Nicht zuletzt die Bundesregierung ist mit ihrem Hin und Her in verschiedener Ankündigungen zurzeit in der Coronakrise mehr Teil des Problems denn der Lösung.

Beispielhaft dafür steht, wie die Astrazeneca-Pause unters Volk gebracht wurde. Natürlich lässt sich auch die Entscheidung selbst kritisieren, viel schlimmer aber war deren Verkündung. Zuständigkeitshalber war Gesundheitsminister Jens Spahn vor die Mikrofone getreten. Dabei wäre die Tragweite des Gesagten kanzlerinnenwürdig gewesen. Von Angela Merkel aber ist seit dem letzten Treffen mit den Ministerpräsidenten nicht viel zu hören. Eine erneute Fernsehansprache der Regierungschefin täte Not, die Orientierung geben und Tatkraft ausstrahlen müsste. Stattdessen wurde der für Mittwoch angesetzte Impfgipfel verschoben. Dabei hätte es viel zu besprechen gegeben.

