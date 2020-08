Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zum Unwissen über Erste Hilfe

Stuttgart (ots)

Nicht der Krebs ist die größte Geißel der Menschheit. Bedeutend mehr Menschen sterben jährlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allerdings steht diese Krankheitsgruppe ungleich weniger im öffentlichen Fokus als Krebs. Das hat handfeste Folgen. Studien zeigen, dass das Wissen um grundlegende Reanimationstechniken nach plötzlichem Herzstillstand in Deutschland im internationalen Vergleich viel zu gering ist. Diese Ignoranz kostet Menschenleben. Etwa 10 000 im Jahr. Es ist deshalb gut, dass die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke, Alarm schlägt und das Thema stärker als bisher im Schulunterricht verankern will. Kenntnis beseitigt unnötige Ängste. Bei der Wiederbelebung kann man keine Fehler machen. Der Fehler besteht darin, durch das Warten auf Rettungskräfte lebensentscheidende Minuten verstreichen zu lassen.

