Kommentar zu Corona-Hilfspaket

In der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie kommt es für Unternehmen auf jeden Tag an. Doch es sind nicht in erster Linie die großen Automobilkonzerne, die nun dringend Unterstützung brauchen. Es sind kleine und kleinste Betriebe, denen die Mietkosten innerhalb kürzester Zeit über den Kopf wachsen können. Deshalb ist die wichtigste Nachricht in diesen Tagen, dass sich Bund und Land auf unbürokratische, schnelle Soforthilfen geeinigt haben. Trotzdem kann es das nicht gewesen sein. Sollte die Krise in drei Monaten abklingen, könnte es sein, dass sich die Regierung um taumelnde deutsche Großkonzerne kümmern muss.

