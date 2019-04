Skoda Auto Deutschland GmbH

Volkswagen Konzern legt in Indien alle Pkw-Unternehmen mit Konzernbeteiligung zusammen

Bild-Infos

Download

Mumbai/Pune/Aurangabad (ots)

- Vorstände von Volkswagen India Private Ltd (VWIPL), Volkswagen Group Sales India Private Ltd (NSC) und SKODA AUTO India Private Ltd (SAIPL) stimmen Zusammenlegung zu - Zusammenlegung der drei Gesellschaften unterliegt der Zustimmung der zuständigen Behörden - Restrukturierung der Gesellschaften des Volkswagen Konzerns ist ein Meilenstein bei der Umsetzung des von SKODA verantworteten 'INDIA 2.0'-Projekts - Stärkung der Position des Volkswagen Konzerns in Indien durch noch effizientere Nutzung bestehender Synergien - SKODA AUTO übernimmt die Federführung für den Volkswagen Konzern auf dem indischen Markt

Der Volkswagen Konzern beabsichtigt, seine drei indischen Gesellschaften Volkswagen India Private Ltd (VWIPL), Volkswagen Group Sales India Private Ltd (NSC) und SKODA AUTO India Private Ltd (SAIPL) zusammenzulegen. Die Vorstände der drei Unternehmen haben dem, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden, bereits zugestimmt. Die Umstrukturierung der Gesellschaften des Volkswagen Konzerns in Indien ist ein Meilenstein bei der Umsetzung des von SKODA geführten 'INDIA 2.0'-Projekts des Volkswagen Konzerns.

Durch die beabsichtigte Zusammenlegung der drei Unternehmen lassen sich die bestehenden Synergien bei der Erschließung dieses bedeutenden Wachstumsmarktes noch effizienter nutzen. Die in Indien vertretenen Marken des Volkswagen Konzerns - Volkswagen, SKODA, Audi, Porsche und Lamborghini - behalten ihre markenspezifische Identität, sowie ihr jeweils eigenes Händlernetz und setzen eigene Kundenerlebnis-Initiativen um. Allerdings werden alle Marken unter Führung von Gurpratap Singh Boparai arbeiten und eine gemeinsame Strategie für den indischen Markt verfolgen.

Gurpratap Singh Boparai, Geschäftsführer von Volkswagen India Private Ltd und SKODA AUTO India Private Ltd, betont: "Indien ist ein bedeutender und attraktiver Wachstumsmarkt für den Volkswagen Konzern. Mit der beabsichtigten Zusammenlegung wollen wir die technische Expertise und das Management-Know-how der drei Unternehmen vereinen, um das wahre Potenzial des Volkswagen Konzerns im anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld des indischen Pkw-Marktes zu entfalten. Die Zusammenlegung ermöglicht eine koordinierte, schnellere Entscheidungsfindung und erhöht die Effizienz durch die Nutzung bestehender Synergien."

Im Juli 2018 hatte der Volkswagen Konzern im Rahmen des Projekts 'INDIA 2.0' Investitionen in Höhe von 80 Milliarden Rupien bestätigt, umgerechnet etwa eine Milliarde Euro. Im Januar 2019 eröffneten SKODA AUTO und Volkswagen ein neues Technologiezentrum im indischen Pune. Damit legten sie den Grundstein für die Entwicklung von Fahrzeugen, die auf der lokalisierten Sub-Kompakt-Plattform MQB-A0-IN basieren und auf die Bedürfnisse der dortigen Kunden zugeschnitten sind. In einer zweiten Projektphase wird der Volkswagen Konzern die Möglichkeit prüfen, die in Indien gefertigten Fahrzeuge zu exportieren.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Tel. +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Tel. +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell