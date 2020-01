Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zu Merkels Besuch bei Präsident Erdogan

Stuttgart (ots)

Erdogan versucht, die Europäer wachzurütteln. Das kann man ihm angesichts der Geht-mich-nichts-an-Haltung Europas in den ersten Jahren des Syrien-Krieges nicht verdenken. In Libyen hat Europa ähnlich versagt. Zuerst wirkten viele EU-Staaten am Gaddafi-Sturz mit, dann überließen sie das Land seinem Schicksal und wachten erst auf, als die ersten Flüchtlingsboote kamen. Im Konflikt zwischen der Einheitsregierung und dem Rebellengeneral Haftar bekamen sich anschließend Italien und Frankreich in die Haare. Kein Wunder, dass Europa in Libyen ins Hintertreffen geraten ist. Russland und Türkei können mit ihrem Engagement nur deshalb Druck auf die EU machen, weil die Europäer das zulassen.

