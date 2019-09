Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Start der Ifa

In der Technikbranche läuft es nicht wirklich rund. Dass die Berliner Ifa als Leitmesse für Unterhaltungselektronik dieses Jahr besonders viel Wind um neue Trends macht, kann man ihr deshalb nicht verdenken. All den Versprechungen der Unternehmen glauben muss man als Verbraucher aber deshalb nicht. Nicht alles, was Trend sein soll, muss schon einer sein. Abhaken kann man vorerst 5G. Der Ausbau der Netze für den superschnellen Datenfunk hat in Deutschland gerade erst begonnen. 5G-fähige Smartphones braucht man deshalb nicht. Und 8k-Fernseher, die mit 33 000 Bildpunkten nochmals schärfer sind als die aktuellen 4k-Bildschirme? Da kann man sich selbst als Technikfreak getrost zwei, drei Jahre Zeit lassen, bis die Preise sinken. Zurzeit bieten ohnehin nur wenige Streaming-Anbieter superscharfe Filme und Serien an - und auch das nur in 4k.

