Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu 50 Jahre Mondlandung

Stuttgart (ots)

Egal ob Weltraumnationen oder private Unternehmen: Das wirkliche Ziel der Raumeroberer ist der Mars. Was wenig verwundert, denn nur dort lässt sich im All wirkliches Neuland betreten. Der Mond ist ja bereits erobert; man kann ihn, folgt man dieser Mentalität, höchstens als Basis für bemannte Flüge zum Mars nutzen. Doch in einer bemannten Mission den Roten Planeten zu erreichen ist weitaus schwieriger, als zum Mond zu fliegen - obwohl es technisch machbar sein dürfte. Aber es kostet immens viel Geld. Die große Frage ist, ob der politische oder privatwirtschaftliche Eroberungswille ausreicht, die nötigen Milliarden aufzubringen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell