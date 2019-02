Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Tode von Karl Lagerfeld

Stuttgart (ots)

In seiner Heimat Deutschland wird sich die Trauer um Karl Lagerfeld wohl in Grenzen halten. Der König der Haute Couture wurde zuletzt in der hiesigen Öffentlichkeit verhöhnt. Er war für viele kaum mehr als eine bizarre Karikatur. Ein Fall für die Satire-Abteilung. Bei Mode denkt man in diesem Land zuerst an Heidi Klum, dann an etwas Tragbares, Günstiges. Viel Feind, viel Ehr, heißt es richtig. Lagerfeld teilt sich das Schicksal mit anderen verkannten Berühmtheiten, die in Paris verehrt und zu Hause beschimpft wurden: Marlene Dietrich oder auch Romy Schneider. Das ist noch trauriger als die Nachricht vom Tode Lagerfelds.

