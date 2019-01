Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum

Stuttgart (ots) - Die Bauhaus-Idee, Experten aus unterschiedlichsten Fachbereichen zusammenzubringen, trifft den Nerv unserer Tage. 100 Jahre nach der Gründung ist das Bauhaus ein Mutmacher für die Zukunft, ist mehr denn je ein Modell. Nicht wegen der Möbelstücke, Lampen und Alltagsgeräte, die das Leben schöner machen. Zum Jubiläum will man zurück an den Bauhaus-Start. Im ganz Großen, aber auch schlicht vor der eigenen Haustür. Auch und gerade in Stuttgart.

